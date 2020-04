Obyvatelia rómskej osady Háj podľa primátora dodržiavajú karanténu

Gelnica 2. apríla (TASR) - Obyvatelia rómskej osady Háj v Gelnici dodržiavajú karanténu v súvislosti s hrozbou nákazy novým koronavírusom. Pre TASR to povedal primátor Dušan Tomaško s tým, že trvať má do stredy (8. 4.) do 14.00 h.



„Situácia je tam pokojná. Občania chápu, že momentálne musia dodržiavať nariadenia a sú disciplinovaní. Veríme, že to tak ostane až do konca karantény,“ spresnil.



Dodržiavanie karantény monitoruje Miestna občianska poriadková služba, mestská aj štátna polícia. Mesto pre obyvateľov osady, kde žije okolo 80 ľudí, naďalej zabezpečuje donášku jedla a pitnú vodu.



Rómska osada Háj v Gelnici je pre hrozbu šírenia nového koronavírusu v karanténe od popoludnia 26. marca. Krízový štáb mesta ju nariadil po tom, ako jeden z jej obyvateľov porušil karanténu po príchode zo zahraničia. Výsledky testovacej vzorky na ochorenie COVID-19, ktorú mu odobrali uplynulý víkend, nákazu nového koronavírusu nepotvrdili. Podľa primátora sa zo zahraničia do tejto lokality nikto ďalší nevrátil.