Obyvatelia Sabinova môžu zaplatiť dane a poplatky cez digitálny kiosk
Autor TASR
Sabinov 18. mája (TASR) - Obyvatelia mesta Sabinov môžu po novom zaplatiť dane a poplatky cez digitálny kiosk. Umiestnený je v Centre zdieľaných služieb. TASR o tom informovala hovorkyňa mesta Zuzana Tökölyová.
Medzi hlavné výhody riešenia pre občanov patrí podľa jej slov rýchlosť a jednoduchosť, bezhotovostný styk a asistencia.
„Stačí priniesť doručené rozhodnutie a systém občana intuitívne prevedie platbou. Kiosk podporuje moderné platby kartou. Hoci je ovládanie jednoduché, na mieste je k dispozícii kolega, ktorý v prípade potreby ochotne pomôže,“ uviedla Tökölyová.
Ako povedala, touto inováciou chcú ukázať, že samospráva môže byť digitálna, dostupná a priateľská k občanom všetkých vekových kategórií.
Viac informácií o fungovaní kiosku a úradných hodinách môžu záujemcovia nájsť na webstránke mesta.
