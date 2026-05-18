Pondelok 18. máj 2026
Obyvatelia Sabinova môžu zaplatiť dane a poplatky cez digitálny kiosk

Ilustračná snímka. Foto: Teraz.sk - Ondrej Podolinský

Autor TASR
Sabinov 18. mája (TASR) - Obyvatelia mesta Sabinov môžu po novom zaplatiť dane a poplatky cez digitálny kiosk. Umiestnený je v Centre zdieľaných služieb. TASR o tom informovala hovorkyňa mesta Zuzana Tökölyová.

Medzi hlavné výhody riešenia pre občanov patrí podľa jej slov rýchlosť a jednoduchosť, bezhotovostný styk a asistencia.

„Stačí priniesť doručené rozhodnutie a systém občana intuitívne prevedie platbou. Kiosk podporuje moderné platby kartou. Hoci je ovládanie jednoduché, na mieste je k dispozícii kolega, ktorý v prípade potreby ochotne pomôže,“ uviedla Tökölyová.

Ako povedala, touto inováciou chcú ukázať, že samospráva môže byť digitálna, dostupná a priateľská k občanom všetkých vekových kategórií.

Viac informácií o fungovaní kiosku a úradných hodinách môžu záujemcovia nájsť na webstránke mesta.
