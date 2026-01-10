Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Obyvatelia Šale zaplatia za odpad menej ako vlani

Ilustračná snímka. Foto: Teraz.sk - Elena Halačová

Poslanci prehodnotili aj všeobecne záväzné nariadenie o parkovaní v meste, ktorým samospráva zaviedla spoplatnené parkovanie.

Autor TASR
Šaľa 10. januára (TASR) - Obyvatelia Šale zaplatia v tomto roku za odpad menej ako vlani. Kým vlani občania zaplatili za komunálny odpad 70 eur, v tomto roku sa výška poplatku znížila o päť eur na 65 eur ročne. Zníženie poplatku schválili mestskí poslanci. Priplatia si však podnikatelia, pre ktorých sa výška poplatkov za odpad navýšila o 15 percent.

„Zachováme pritom rovnaký rozsah služieb, ktorý v takom rozsahu ako my poskytuje máloktorá samospráva. V poplatku sú zahrnuté všetky odpady, ktoré občan vyprodukuje,“ zhodnotil primátor Šale Jozef Belický.

Poslanci prehodnotili aj všeobecne záväzné nariadenie o parkovaní v meste, ktorým samospráva zaviedla spoplatnené parkovanie. „Toto parkovanie je spoplatnené každý pracovný deň tak, aby sa ľudia vedeli dostať normálne na úrady a kam potrebujú. V sobotu však úrady nefungujú, takže poplatky za parkovanie v sobotu sme zrušili,“ povedal Belický.
