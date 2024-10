Obyvatelia si do funkcie starostu v Brunovciach zvolili Pavla Šupku

Brunovce 6. októbra (TASR) - Obec Brunovce (okres Nové Mesto nad Váhom) by mal poviesť Pavol Šupka (Hlas-SD). Rozhodli o tom obyvatelia v sobotných (5. 10.) doplňujúcich voľbách do orgánov samosprávy obcí. Vyplýva to zo zápisnice, ktorú obec zverejnila na svojom webe.



Šupka, ktorý je majstrom odborného výcviku, získal v doplňujúcich komunálnych voľbách od obyvateľov 123 platných hlasov. Jeho protikandidátka - zastupujúca starostka obce Mária Pribus Bronišová (Smer-SD) získala 98 hlasov.



Na voľbách sa zúčastnilo 222 z 511 oprávnených voličov, ktorí odovzdali 221 platných hlasov.



Obyvatelia Brunoviec si nového starostu volili po tom, čo sa predchádzajúci štatutár vzdal svojej funkcie.