Obyvatelia si po siedmich rokoch zalyžujú na svahu na Podbrezinách

Liptovský Mikuláš 16. novembra (TASR) – Po sedemročnej prestávke si obyvatelia Liptovského Mikuláša počas tejto zimy zalyžujú na východnom svahu Hája na okraji Podbrezín. Partia nadšencov spolu s mestom, Združením športových klubov Jasná a Ski Teamom Vlha pracujú na tom, aby znovu oživili stredisko, kde vyrastala aj lyžiarka Petra Vlhová. Pre väčšinu obyvateľov mesta to bude najbližšia možnosť lyžovačky od ich domovov. TASR o tom informovala hovorkyňa mesta Liptovský Mikuláš Viktória Čapčíková.



Tamojší lyžiarsky vlek podľa Čapčíkovej meria 700 metrov a tento rok oslavuje okrúhle 30. výročie inštalácie. Spoločnou víziou je, aby sa Háj stal športovým centrom s celoročným využitím. K tomu chcú zainteresovaní nasmerovať aktivity v ďalších rokoch. "Mesto každoročne na Háji niečo vybuduje, spomeniem rekonštrukciu vojnového cintorína, realizáciu amfiteátra, detského ihriska. Postupne by mali pribudnúť trailové trasy, ďalšie chodníky na bežecké lyžovanie či terénny beh," naznačil liptovskomikulášsky primátor Ján Blcháč.



Dodal, že na radnici vytvoria pracovnú skupinu, ktorá bude aktivity pripravovať a koordinovať so všetkými participujúcimi.



Práce na svahu Hája sa už začali, spolupráca spočíva vo vyčistení svahu od náletových drevín, v revízii a oprave vleku, osvetlenia, zasnežovania, kúpy ratraku a čerpadla. So zasnežovaním svahu chcú začať do konca novembra, v prípade priazne počasia by lyžovanie spustili ešte pred Vianocami. "Cenovo dostupný vlek s prevýšením vyše 100 metrov na svahu s miernym sklonom pre začiatočníkov aj skúsenejších lyžiarov by mal byť v prevádzke aspoň dva mesiace," podotkla hovorkyňa s tým, že k dispozícii bude aj večerné lyžovanie.