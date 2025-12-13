Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Obyvatelia Skalice vyjadrujú svoj názor na výstavbu CEH v referende

Ilustračná snímka. Foto: Teraz.sk - Elena Halačová

Autor TASR
Skalica 13. decembra (TASR) - Obyvatelia Skalice môžu vyjadriť svoj názor na plánovanú výstavbu zariadenia na energetické zhodnocovanie komunálneho odpadu v katastrálnom území mesta. Referendum sa začalo bez problémov. O siedmej hodine sa otvorilo všetkých 11 volebných okrskov, ktoré sa zatvoria o 20.00 h, potvrdila to Mária Vašíčková z Mestského úradu v Skalici.

Otázku referenda so znením: „Súhlasíte s výstavbou zariadenia na energetické zhodnocovanie komunálneho odpadu v katastrálnom území mesta Skalica?“ schválilo mestské zastupiteľstvo 11. novembra. Referendová otázka vylučuje výstavbu spaľovne pre akéhokoľvek investora na celom katastrálnom území mesta Skalica. Nevzťahuje sa teda len na aktuálny zámer Centra ekologického hospodárstva a spoločnosť GGES.

Investor plánuje v Skalici postaviť Centrum ekologického hospodárstva na ploche 90.000 štvorcových metrov. Súčasťou by mali byť školiace stredisko, triediaca linka, kompostáreň a zariadenie na energetické využitie odpadov. Podľa predloženého zámeru má byť zariadenie schopné spracovať až 135.000 ton odpadu za rok. Podobné zariadenia fungujú v Európe aktuálne na viac ako 500 miestach.
