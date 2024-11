Obyvatelia spustili petíciu proti prenájmu nemocnice v Bojniciach

Bojnice 7. novembra (TASR) - Časť obyvateľov hornej Nitry sa obáva vstupu súkromného investora do Nemocnice s poliklinikou (NsP) Prievidza so sídlom v Bojniciach. Spustili preto petíciu, ktorou žiadajú, aby si Trenčiansky samosprávny kraj (TSK) ponechal nemocnicu, prípadne ju presunul pod štát. Podpísalo ju zatiaľ viac ako 2700 ľudí.



Petičiari sa obávajú, že súkromný prevádzkovateľ si NsP prispôsobí podľa svojich predstáv, čo by podľa nich znamenalo i obmedzenie dostupnosti zdravotnej starostlivosti a zatváranie oddelení. Jeden z iniciátorov petície Miroslav Paľun dal ako príklad nemocnice v okolitých mestách, ktoré prevádzkujú súkromníci. Argumentuje i horšou dopravou dostupnosťou. Obavy má i z odchodu lekárov.



Paľun ďalej priblížil, že medzi signatármi je i personál nemocnice. "Podpisy zbierame do zasadnutia poslancov TSK, na ktoré prídeme s petíciou a budeme pokračovať na Ministerstvo zdravotníctva SR. Nemôžeme dopustiť exodus zdravotníkov, nemôžeme dopustiť, aby bojnická nemocnica mala osud ako okolité súkromné nemocnice," dodal Paľun.



TSK potvrdil predbežné trhové konzultácie o prenájme nemocníc vo svojej zriaďovateľskej pôsobnosti so spoločnosťou Agel, ktorá prejavila potenciálny záujem v rámci verejnej výzvy kraja z leta tohto roka. "Cieľom týchto konzultácií je výlučne spoznať stanovisko relevantných subjektov na trhu poskytovania zdravotnej starostlivosti k možnostiam zabezpečenia zdravotnej starostlivosti pre obyvateľov kraja do budúcnosti. Z týchto poznatkov bude TSK čerpať pri určení ďalšieho postupu, ktorý bude predstavený poslancom krajského zastupiteľstva," vysvetlila hovorkyňa TSK Lenka Kukučková. Zdôraznila, že ide výlučne o prenájom, predseda TSK Jaroslav Baška opakovane verejne deklaroval, že je proti odpredaju troch krajských nemocníc do súkromných rúk a tento postoj zostáva nemenný.



"Zastupiteľstvo TSK v zmysle uznesenia z 20. mája požiadalo predsedu TSK o hľadanie optimálneho modelu ďalšieho fungovania nemocníc v zriaďovateľskej pôsobnosti kraja tak, aby bola garantovaná ich trvalá udržateľnosť a dostupnosť v potrebnom rozsahu v systéme zdravotnej starostlivosti, pri zabezpečení ich ekonomickej efektívnosti. S ohľadom na danú požiadavku trvalej udržateľnosti a dostupnosti zdravotnej starostlivosti bude TSK konať," dodala Kukučková.



Spoločnosť Agel v reakcii petičiarov a signatárov vyzvala, aby osobne navštívili ktorékoľvek zdravotnícke zariadenie, ktoré prevádzkuje. Tento krok im podľa nej umožní presvedčiť sa o rozsahu investícií a rozvoji, ktoré v posledných rokoch v zariadeniach realizovala. "V spoločnosti kladieme veľký dôraz na modernizáciu, zvyšovanie kvality poskytovanej zdravotnej starostlivosti a investície do materiálneho vybavenia," ozrejmila hovorkyňa Eva Peterová.



Cieľom siete je podľa nej prispieť k rozvoju zdravotníckych zariadení, zabezpečiť dostupnosť zdravotnej starostlivosti pre pacientov v príslušnom regióne a čo najlepšie pracovné prostredie pre zdravotnícky personál. "Sme otvorení konštruktívnej a transparentnej diskusii a odmietame účelové zavádzanie verejnosti, ktoré vyvoláva neopodstatnené obavy verejnosti a poškodzuje dobré meno našej spoločnosti," zdôraznila Peterová.



TSK ponúkol zdravotnícke zariadenia aj mestám a obciam za symbolické euro, samosprávy z okolia Bojníc ponuku odmietli. So samosprávami, ktoré prejavili záujem o nemocnice v Myjave a Považskej Bystrici, rokuje.