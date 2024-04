Obyvatelia Starého Smokovca obchvat nechcú, pre PSK nie je prioritou

Vysoké Tatry 5. apríla (TASR) - Obyvatelia Vysokých Tatier sa postavili proti plánovanému obchvatu Smokovcov. Po štvrtkovom (4. 4.) verejnom stretnutí so zástupcami samosprávy na tamojšom mestskom úrade o tom informovala Lucia Kyselová z Občianskeho združenia (OZ) Žijem v Tatrách. Zámer Prešovského samosprávneho kraja (PSK) vybudovať cestu, ktorá by presmerovala dopravu z centra Starého Smokovca, je aktuálne vo fáze posudzovania vplyvov na životné prostredia (EIA). Kraj tvrdí, že obchvat nie je pre neho prioritou a proces EIA je len dokončením pôvodnej investičnej prípravy s cieľom preukázať reálnosť a opodstatnenie stavby.



OZ tvrdí, že ich zámer vybudovať obchvat a prepojiť ho s veľkokapacitným parkoviskom prekvapil a dozvedeli sa o ňom až z dokumentov pre potreby EIA. "Obchvat častí Nový Smokovec, Starý Smokovec a Horný Smokovec síce zrýchli prejazd, ale môže do Tatier prilákať ešte viac áut a zahustiť celkovú dopravu v iných častiach mesta. Obchvat je plánovaný v zalesnenom území a s viacerými násypmi a premosteniami jestvujúcich komunikácií a bude výrazným vizuálnym prvkom nielen pod oknami obyvateľov, ale aj pre návštevníkov Tatier," uviedla. Je podľa nej otázne, či je vyrúbaných desať hektárov lesa a investícia za viac ako 100 miliónov eur primeraná cena za projekt.



Mesto i PSK podľa Kyselovej pred časom prezentovali Plán udržateľnej mobility regiónu Vysokých Tatier so súborom riešení na odľahčenie dopravy v chránenom území Tatier. OZ sa domnieva, že by mali najprv vyčerpať nástroje, ktoré plán prináša a až následne prikročiť k takémuto radikálnemu riešeniu. "Rozumieme výstavbe obchvatov v miestach s vysokými dopravnými intenzitami, ako je to napríklad v prípade obchvatu Veľká Lomnica, ktorý sa pripravuje. Návrh obchvatu Smokovcov je predložený bez podrobných dopravných prieskumov sčítania dopravy," zdôraznila.



V procese EIA sú dva varianty obchvatu, oba začínajú na ceste II/537 medzi osadami Tatranské Zruby a Nový Smokovec a končia v úseku medzi Horným Smokovcom a riaditeľstvom Horskej záchrannej služby. Občania upozorňujú, že plánovaná cesta pod obytnými časťami Smokovcov s vyššou rýchlosťou prejazdu ich bude zaťažovať hlukom a exhalátmi, nenávratne zničí prírodné prostredie a zoberie prirodzený priestor zvieratám. V tejto súvislosti na verejnom zhromaždení požiadali o okamžité zastavenie projektovej prípravy a ďalšieho posudzovania projektu.



Hovorkyňa PSK Daša Jeleňová pre TASR uviedla, že zámer je ešte len na začiatku, v štádiu prípravy technickej štúdie a jeho budúca realizácia závisí aj od výsledku prebiehajúceho procesu EIA a od ďalších konaní a stanovísk. Na realizáciu projektu kraj podľa nej aktuálne nemá žiadne finančné krytie, dokonca ani výhľadovo cez operačné programy EÚ 2021-2027. "Iniciátorom myšlienky obchvatu bolo práve mesto Vysoké Tatry, ktorého požiadavku PSK už pred niekoľkými rokmi zakomponoval do územného plánu. Ak tento návrh nebude v zhode so všeobecným záujmom a podporou dotknutého územia a miestnej samosprávy, PSK určite nepôjde do ďalšej prípravy a realizácie projektu," ubezpečila.



Kraj chce v súvislosti s riešením dopravnej situácie v Tatrách postupne presadzovať plán udržateľnej mobility a teda zlepšiť parkovanie a posilniť verejnú dopravu. "Omnoho väčšiu dôležitosť prikladáme rekonštrukcii križovatky pri železničnom priecestí a autobusovej stanici v Starom Smokovci, ktorá je spracovaná v stupni Dokumentácie pre územné rozhodnutie (DÚR) a pre ktorú potrebujeme nájsť finančné krytie. Celý proces ale naráža na komplikované a stále nevyriešené majetkovo-právne vzťahy, ktoré bránia posunutiu tejto akcie k realizácii," uzavrela hovorkyňa.