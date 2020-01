Obyvatelia: Stavba lyžiarskej haly nesedí s územným plánom Donovalov

Bratislava 28. januára (TASR) - Výstavba letnej lyžiarskej haly Donovalley Resort nie je v súlade s Územným plánom Banskobystrického samosprávneho kraja (BBSK) a tiež Krajinno-ekologickým plánom obce Donovaly. Podozrenie má zástupca petičného výboru proti výrubu lesa z dôvodu výstavby haly, ktorý TASR požiadal nezverejňovať jeho meno. Z tohto dôvodu podali obyvatelia Donovál podnet na okresnú prokuratúru. Obec Donovaly aj projektový manažér haly však deklarujú, že stavba je v súlade s územným plánom.



"Pri preštudovaní podkladov k územnému konaniu, ako aj dokumentov, ako sú územné plány, sme zistili nezrovnalosti medzi Územným plánom obce Donovaly, medzi jeho doplnkami a zmenami číslo 14 a Územným plánom BBSK, ako aj Krajinno-ekologickým plánom obce Donovaly," povedal jeden zo spoluautorov petície. Preto chatári a občania žijúci v Donovaloch podali podnet na prokuratúru na prešetrenie z porušenia zákona. Pokiaľ by sa ich podozrenia potvrdili, povoľovanie stavby by stálo na nezákonných dokumentoch, uvádza zástupca petičného výboru.



Vo veci lyžiarskej haly sa momentálne vedie územné konanie. "Konania podľa stavebného zákona nie sú verejné, takže k priebehu konania sa nebudeme vyjadrovať. Obec Donovaly je toho názoru, že stavba je v súlade s územným plánom," uviedol pre TASR referent stavebného úradu Donovaly Jozef Oswald. Dodal tiež, že na stavbu zatiaľ nebolo vydané žiadne stavebné rozhodnutie, ktoré by ju povoľovalo.



To, že sa vo veci vedie územné konanie, potvrdil TASR aj projektový manažér lyžiarskej haly Igor Obšajsník. „Súlad projektu s Územným plánom obce Donovaly a ostatnými podmienkami, ktoré sme dostali v predchádzajúcich konaniach, posudzuje obec v prebiehajúcom územnom konaní, kde si prípadné námietky mohli uplatniť všetci," povedal.



Podotkol, že na základe podnetu od aktivistov bola nedávno ukončená kontrola Slovenskej inšpekcie životného prostredia aj za účasti Štátnej ochrany prírody, Správy Národného parku Nízke Tatry (NAPANT). Obšajsník poznamenal, že žiadne pochybenia nenašli. Pripomína, že projekt sa nenachádza v NAPANT-e a verí, že bude realitou v čo najskoršom čase.



Lyžiarska hala Donovalley Resort bude slúžiť na celoročné lyžovanie, snoubordovanie, plávanie, korčuľovanie a hokej. Súčasťou haly by mali byť aj reštaurácie a bary, hotel, oddychová zóna a konferenčné priestory, uvádza sa v zámere projektu. Hala by mala mať rozlohu 4,48 hektára a stáť 60 miliónov eur. Petíciu proti jej výstavbe podpísalo viac ako 22.000 ľudí.