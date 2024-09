Obyvatelia Šurian protestovali proti výstavbe Industrial parku

Šurany 4. septembra (TASR) - Viacerí obyvatelia Šurian i okolitých obcí majú obavy z výstavby nového Industrial parku. Vzniknúť v ňom majú dve haly, v ktorých by sa v rámci prvej fázy malo ročne vyrábať približne 60 miliónov batériových článkov za rok.



Mesto Šurany preto k plánovanej investícii zvolalo v stredu popoludní do Spoločenskej haly verejné zhromaždenie. Okrem zástupcov mesta sa na ňom zúčastnili predstavitelia štátnej spoločnosti MH Invest a tiež zástupcovia investora Gotion InoBat Batteries. Na verejnú diskusiu prišli aj zástupcovia iniciatívy Chránime si naše, ktorí stoja za petíciou s názvom Za zákaz výstavby "baterkárne" v rámci projektu "Šurany Industrial Park".



V petícii, ktorej elektronickú verziu podpísalo už viac ako 2500 ľudí, uvádzajú, že nová továreň bude postavená iba niekoľko stoviek metrov od obydlí a zaberie 500 hektárov ornej pôdy s najvyššou bonitou. Podľa autorov petície bude mať výstavba závodu na výrobu batériových článkov zásadný vplyv na kvalitu ovzdušia, spodnej vody a pôdy. Investičný zámer je podľa nich vypracovaný účelovo, tendenčne a nekvalitne, s množstvom podhodnotených chemických vstupov. "V továrni sa bude pracovať s obrovskými množstvami chemických látok s potenciálnym prekračovaním emisných limitov a znečistením pôdy, spodných vôd i rieky Nitra," konštatujú.



Na stretnutí panovala výbušná nálada. Snahu zástupcov investora a MH Invest opísať projekt a vysvetliť jeho dosahy na okolie mesta, zhromaždený dav prakticky okamžite prekričal hlasným skandovaním. Konateľ MH Invest Adrián Jenčo pre médiá uviedol, že mnohé obavy ľudí sú neopodstatnené. "Napríklad v prípade obáv o znečistenie a odčerpanie spodnej vody treba povedať, že sa s jej využitím v projekte vôbec nepočíta. Na pitie sa bude používať voda z vodovodu a na výrobu voda z rieky Nitra, ktorá sa po recyklácii a vyčistení vráti späť do rieky," zdôraznil Jenčo.



Zároveň upozornil, že v procese prípravy celého projektu zatiaľ prebehlo iba prvotné posudzovanie vplyvov na životné prostredie. "Ide o takzvanú 'malú' EIA, ktorá sa zaoberala dopravou v okolí závodu, prípadným hlukom a ďalšími aspektmi, nie však samotnou technológiou. Tá je účinná, ale občania sa ešte môžu voči nej odvolať. Dôležitá však bude tá 'veľká' EIA, keď sa už bude hovoriť o technológii v továrni. Bude nasledovať povinné zisťovanie aj s povinnými verejnými zhromaždeniami všetkých dotknutých obcí. Tam sa už bude detailne skúmať aj technológia závodu a jej dosah na životné prostredie. Ale toto všetko ešte bude len nasledovať," vysvetlil Jenčo.