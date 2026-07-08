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Obyvatelia Šúroviec a okolitých obcí sa dočkajú zdravotného strediska
Celkové oprávnené výdavky projektu predstavujú takmer 987.000 eur. Nenávratný finančný príspevok pokryje 92 percent nákladov.
Autor TASR
Šúrovce/Trnava 8. júla (TASR) - Obyvatelia Šúroviec a okolitých obcí v okrese Trnava budú mať v budúcnosti dostupnejšiu zdravotnú starostlivosť. V obci vznikne nové centrum integrovanej zdravotnej starostlivosti, ktoré prinesie tri nové ambulancie - pre dospelých, pre deti a dorast, a tiež zubnú ambulanciu a priestor pre sociálne poradenstvo. Projekt obce je spolufinancovaný z eurofondov. O pridelení zdrojov rozhodla Rada partnerstva Trnavského samosprávneho kraja (TTSK).
Celkové oprávnené výdavky projektu predstavujú takmer 987.000 eur. Nenávratný finančný príspevok pokryje 92 percent nákladov. „Nové zdravotnícke stredisko prinesie kvalitnejšiu a dostupnejšiu starostlivosť pre miestnych obyvateľov aj zo širšieho okolia tejto časti okresu Trnava,“ povedal podpredseda TTSK Rastislav Mráz. Vďaka rekonštrukcii priestorov vznikne bezbariérové zdravotnícke stredisko. Obyvateľom prinesie modernejšie zázemie, lepšiu dostupnosť ambulancií aj prepojenie zdravotných a sociálnych služieb na jednom mieste. Ročne by malo slúžiť viac ako 4500 pacientom zo Šúroviec a okolia.
Celkové oprávnené výdavky projektu predstavujú takmer 987.000 eur. Nenávratný finančný príspevok pokryje 92 percent nákladov. „Nové zdravotnícke stredisko prinesie kvalitnejšiu a dostupnejšiu starostlivosť pre miestnych obyvateľov aj zo širšieho okolia tejto časti okresu Trnava,“ povedal podpredseda TTSK Rastislav Mráz. Vďaka rekonštrukcii priestorov vznikne bezbariérové zdravotnícke stredisko. Obyvateľom prinesie modernejšie zázemie, lepšiu dostupnosť ambulancií aj prepojenie zdravotných a sociálnych služieb na jednom mieste. Ročne by malo slúžiť viac ako 4500 pacientom zo Šúroviec a okolia.