Obyvatelia Tatranských Matliarov sa dočkali stojiska na kontajnery

Vysoké Tatry 20. decembra (TASR) - Po ôsmich rokoch riešenia situácie s výskytom medveďa hnedého na území Vysokých Tatier sa podarilo vybudovať stojisko na kontajnery aj v Tatranských Matliaroch. Dostupnosť odpadu tam spôsobovala dennodenný výskyt šeliem, a to najmä vo večerných a v nočných hodinách. Z dôvodu možného nebezpečenstva obyvatelia v týchto hodinách ani nevychádzali zo svojich domovov. Upozornil na to primátor Vysokých Tatier Jozef Štefaňák s tým, že presunuli stojisko z inej mestskej časti, kde nebolo až také potrebné.



Tatranské osady aj podhorské obce v Tatrách už dlhé roky bojujú s medveďmi, ktoré hľadajú potravu v ľahko dostupných kontajneroch. Tým dochádza k ich synantropizácii, šelmy strácajú prirodzenú plachosť a stávajú sa tak budúcou hrozbou pre majetok i život človeka. Budovanie špeciálnych kontajnerových stojísk je podľa tatranského primátora i šéfa Správy Tatranského národného parku (TANAP) Petra Olexu jedným z riešení, ako tomu zabrániť. "Tatranské Matliare čakali na projekt osem rokov, ale vďaka dobrej spolupráci mesta a Správy TANAP-u sa to podarilo vyriešiť a pre obyvateľov sú od piatka k dispozícii zabezpečené kontajnerové stojiská," uviedol Štefaňák. Dodal, že celý presun stojiska stál približne 2500 eur. Verí, že teraz sa situácia miestnych obyvateľov v tomto smere zlepší.



"Chceli sme ľuďom v tejto mestskej časti vyjsť v ústrety. Pozemky pod stojiskom sú štátne a spravujeme ich my, dali sme súhlasné stanovisko, na ktoré sa doteraz čakalo. Máme v pláne budovať aj ďalšie, hľadáme na to vhodné lokality," dodal Olexa.



Na území mesta Vysoké Tatry je aktuálne viac ako 100 stojísk na kontajnery. V súčasnosti podľa primátora chýbajú len na miestach, kde ich nie možné vybudovať z dôvodu chýbajúcich pozemkov, respektíve z dôvodu iných obmedzení. "Napríklad vo Vyšných Hágoch je takáto situácia, pretože je tam pamiatková zóna. Odpad je tam zabezpečený, ale nie sú tam klietky," konkretizoval primátor. Potvrdil, že výskyt medveďov pri kontajneroch je aj vďaka týmto opatreniam nižší, aj keď strety šelmy s človekom stále evidujú. Nina Obžutová zo Správy TANAP-u doplnila, že v celom ich kompetenčnom území je umiestnených 122 kontajnerových stojísk v hodnote viac ako 3,23 milióna eur.



Štefaňák ocenil, že sa od nového roka zriaďuje nový zásahový tím pre medveďa hnedého len pre územie TANAP-u. Zároveň vyzdvihol spoluprácu so správcom územia, nielen pri budovaní stojísk, ale napríklad aj pri odstraňovaní nelegálnych bilbordov.