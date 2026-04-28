Obyvatelia Topoľčian môžu žiadať o granty na verejnoprospešné projekty
Autor TASR
Topoľčany 28. apríla (TASR) - Obyvatelia Topoľčian môžu do konca mája požiadať mesto o granty na svoj verejnoprospešné projekty. Radnica v týchto dňoch zverejnila výzvu na podávanie žiadostí o dotácie do výšky 2000 eur.
Ako sa vo výzve uvádza, z rozpočtu mesta sa môžu poskytovať granty právnickým osobám a fyzickým osobám - podnikateľom. Ich sídlo, alebo trvalý pobyt musí byť na území Topoľčian, prípadne musia v meste pôsobiť a poskytovať svoje služby.
Žiadosti sa podávajú mestu prostredníctvom podateľne mestského úradu, poštou, prípadne elektronicky. „Dotácie sú určené na projekty, ktoré budú realizované v druhom polroku 2026,“ doplnil mestský úrad.
