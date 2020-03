Obyvatelia Trebišova hlasovaním vyberajú projekty na zveľadenie mesta

Trebišov 17. marca (TASR) – Obyvatelia mesta Trebišov môžu do piatka 20. marca hlasovať za projekty, ktoré zveľadia ich mesto a prostredie. Ide o fázu výberu občianskych projektov, ktoré následne zrealizuje mesto z tzv. participatívneho rozpočtu v celkovej sume 50.000 eur. Ten umožňuje obyvateľom aktívne sa zapojiť do rozhodovacieho procesu o prerozdelení časti financií.



"V tomto ročníku participatívneho rozpočtu si môžu Trebišovčania, ale aj priatelia mesta vyberať z ôsmich projektov. Podporiť je možné naraz tri projekty. Tie s najväčším počtom hlasov občania posunú až do fázy realizácie," uviedla pre TASR hovorkyňa mesta Martina Mištaničová.



Bezplatné elektronické hlasovanie spolu s informáciami o projektoch je na webstránke trebisov.hlasobcanov.sk. O hlasy Trebišovčanov sa uchádzajú projekty s názvami Obnova detského ihriska, Obnova historickej aleje, Verejné ohniská za zimákom, Mestské herné pódiá na sídliská, Zbieraj, separuj, spievaj, Fajnové zveľadenie vonkajšieho areálu Centra voľného času v Trebišove, Altánok na oddych a Pumptracková dráha pre deti. Po hlasovaní bude nasledovať vyhodnotenie, proces verejného obstarávania a realizácia. Maximálna výška podpory pre jeden projekt je 10.000 eur.



Návrh musí v zmysle pravidiel spĺňať určité podmienky, k nim patrí verejnoprospešný charakter a prístupný výsledok širokej verejnosti. Predkladateľom projektu môže byť fyzická osoba vo veku nad 18 rokov, občianske združenie alebo nezisková organizácia.