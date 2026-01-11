< sekcia Regióny
Obyvatelia Trenčína si môžu prevziať košík na kuchynský odpad
Autor TASR
Trenčín 11. januára (TASR) - Trenčania si môžu od pondelka (12. 1.) prevziať nové košíky na triedenie kuchynského odpadu v niektorom zo zberných dvorov v meste. Informovala o tom trenčianska hovorkyňa Erika Ságová.
„Ponuka platí len pre občanov s trvalým pobytom v Trenčíne, preto je potrebné priniesť si so sebou občiansky preukaz. Výdaj biokošíkov bude vo všetkých troch zberných dvoroch vždy v pondelok, stredu a piatok od 8.00 do 17.00 h. Pri návšteve zberného dvora je potrebné vypísať preberací protokol,“ doplnila hovorkyňa.
Ako dodala, od pondelka pokračuje aj vydávanie košíkov v sídle Mestského hospodárstva a správy lesov na Soblahovej ulici. Tam si môžu záujemcovia prevziať biokošík v pracovných dňoch od 7.00 do 10.30 a od 11.00 do 14.00 h.
„Do košíka na biodopad z domácnosti patria zvyšky zeleniny a ovocia z prípravy a konzumácie jedál, vrecúška s čajom, káva a filtre z kávovarov, škrupiny z vajíčok, zvyšky vareného jedla, potraviny po záruke bez obalov, kvety, listy a odrezky rastlín. Košík je určený len na kuchynský bioodpad. Nepatria doň žiadne obaly z potravín, ani žiadny iný odpad,“ uzavrela Ságová.
