Trnava a Piešťany môžu opäť nominovať najdlhšie trvajúce manželstvá

Trnava 10. januára (TASR) – Do 6. februára môžu obyvatelia regiónu Trnavy a Piešťan nominovať manželské páry, ktoré prežili spolu viacero desaťročí, na tohoročné, v poradí už tretie oceňovanie najdlhšie trvajúcich manželských zväzkov. Trnavské Centrum pomoci pre rodinu zverejnilo podľa organizátora Michala Lipovského na svojej webovej stránke formulár, prostredníctvom ktorého môžu rodinní príslušníci, priatelia, známi či susedia takýchto manželov prihlásiť. Samostatnou kategóriou je ocenenie in memoriam.



„V minulom roku sme dostali z oboch miest vyše 50 nominácii a ocenili sme šesť párov a dva páry in memoriam,“ uviedol Lipovský. Najdlhšie trvajúcim bol 66-ročný zväzok Edity a Antona Sittových z Trnavy a o rok kratší Márie a Vojtecha Filových z Piešťan. Tohtoročné ocenenia majú v pláne odovzdať v termíne okolo 14. februára, sviatku sv. Valentína, v rámci Národného týždňa manželstva.