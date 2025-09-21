< sekcia Regióny
Obyvatelia Trnavy budú v pondelok cestovať autobusmi MHD zadarmo
Autor TASR
Trnava 21. septembra (TASR) - Obyvatelia Trnavy budú v pondelok 22. septembra cestovať v autobusoch mestskej hromadnej dopravy zadarmo. Bezplatná doprava v rámci iniciatívy Deň bez áut je súčasťou Európskeho týždňa mobility, do ktorého sa mesto zapojilo, informovala radnica.
Cieľom celoeurópskej iniciatívy podporovanej Európskou komisiou je propagovať udržateľné formy dopravy, kvalitný verejný priestor a zdravšie mestské prostredie. Tohtoročná téma Mobilita pre každého zdôrazňuje potrebu prístupných, bezpečných, cenovo dostupných a inkluzívnych dopravných riešení pre všetkých obyvateľov bez ohľadu na vek, príjem či zdravotné obmedzenia.
Vedenie mesta Trnava si uvedomuje, že samotná bezplatná jazda v mestskej hromadnej doprave je predovšetkým symbolickým gestom v rámci Európskeho týždňa mobility. „Vnímame ju skôr ako ochutnávku toho, čo môže ponúknuť kvalitná verejná doprava. Skutočná zmena prichádza, keď je cestovanie verejnou dopravou pohodlné, dostupné a kvalitné každý deň,“ skonštatoval magistrát. Podľa neho mestská samospráva pracuje na riešeniach, ktoré budú motivovať ľudí využívať mestskú hromadnú dopravu dlhodobo.
