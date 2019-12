Obyvatelia Turčianskych Teplíc si za byty od budúceho roka priplatia

Turčianske Teplice 3. decembra (TASR) - Obyvatelia Turčianskych Teplíc budú od nasledujúceho roka platiť za svoje nehnuteľnosti viac. Vyššiu daň budú platiť i za psa. Návštevníci kúpeľného mesta zase zaplatia za daň z ubytovania o 50 centov viac. Zvýšenie sadzieb schválili tamojší mestskí poslanci v rámci nového všeobecne záväzného nariadenia (VZN) o miestnych daniach na svojom rokovaní koncom novembra.



Úpravou sadzieb daní od budúceho roka samospráva Turčianskych Teplíc reaguje na novelu zákona o miestnych daniach, ako i zabezpečenie príjmov do rozpočtu mesta na vykrytie výdavkov za služby občanom. "Za posledné roky náklady mesta rastú, či už na základe zákonov a následne aj v bežnom živote mesta," skonštatovala na rokovaní vedúca ekonomického oddelenia teplického mestského úradu Jaroslava Mattová.



Ide podľa nej o napríklad chodníkovú novelu, zvýšenie platových taríf zamestnancov vo verejnej správe, ako i pedagogických zamestnancov, zákon o rekreačných poukazoch, zvýšenie príplatkov za sviatky a víkendy, obedy zadarmo, zvyšovanie minimálnej mzdy, daň z poistenia, novelu zákona o odpadoch a zvyšovanie cien vstupných komodít. "Od budúceho roka bude platiť zvýšenie nezdaniteľného minima, čo môže ovplyvniť podielové dane a mesto tak môže predpokladať, že budú v nižšom objeme," doplnila.



Kúpeľné mesto mierne zvýšilo všetky sadzby dane zo stavieb okrem sadzby za priemyselné stavby. Naopak, znížilo sadzbu dane za stavby na ostatné podnikanie a zárobkovú činnosť. Za byty v častiach s úplnou technickou vybavenosťou budú po novom obyvatelia platiť 0,200 eura za každý začatý meter štvorcový (m2), za nehnuteľnosti, kde nie je úplná technická vybavenosť 0,175 eura za každý začatý m2. Sadzbu dane za nebytové priestory mesto určilo na 0,40 eura za každý začatý m2.



Vyššiu sadzbu budú platiť obyvatelia aj pri dani za psa, návštevníci pri dani z ubytovania. Tá sa zvýšila o 50 percent, z jedného eura na 1,50 eura. Držiteľ preukazu s ťažkým zdravotným postihnutím do 18 rokov, ako aj jeho sprievod budú po novom od dane oslobodení. Zmeny pripravilo mesto aj pri daniach za užívanie verejného priestranstva.



Zvýšenie vybraných sadzieb daní by malo do rozpočtu priniesť ďalších 138.200 eur.