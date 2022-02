Obyvatelia Ukrajiny budú mať bezplatný vstup do bratislavskej ZOO

Bratislava 28. februára (TASR) – Obyvatelia Ukrajiny budú mať bezplatný vstup do zoologickej záhrady (ZOO) v Bratislave. Mestská organizácia takto reaguje na súčasnú situáciu na Ukrajine, krajine zároveň vyjadruje solidaritu. TASR o tom informovala Alexandra Ritterová zo ZOO.



"V týchto ťažkých chvíľach, ktoré prežívajú naši susedia, by sme chceli vyjadriť solidaritu s občanmi Ukrajiny a tým, ktorí sa nachádzajú na území Bratislavy, aspoň malou mierou spríjemniť chvíle, ktoré tu trávia," povedal Tomáš Hulík poverený vedením ZOO.



Obyvateľom stačí sa pri vstupe do ZOO preukázať ukrajinským pasom.