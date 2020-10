Obyvatelia ulice K nemocnici v Bánovciach nad Bebravou sú v karanténe

Bánovce nad Bebravou 22. októbra (TASR) - Regionálny úrad verejného zdravotníctva (RÚVZ) v Trenčíne zabezpečí v čo najskoršom čase celoplošné testovanie obyvateľov ulice K nemocnici v Bánovciach nad Bebravou. Mesto tam v zmysle hygienikov zabezpečilo i karanténne opatrenia, informovala vo štvrtok v tlačovej správe bánovská radnica.



Samospráva má u obyvateľov bytových domov číslo 782, 783, 784 a 785 za asistencie mestskej a štátnej polície zabezpečiť kontrolu dodržiavania karanténnych opatrení, izolácie v domácom prostredí osôb pozitívnych na ochorenie COVID-19, ako aj osôb, ktoré boli s nimi v úzkom kontakte. Rovnako má zabezpečiť dezinfekciu verejných priestranstiev v bezprostrednej blízkosti bytových domov.



"Mesto pristúpilo bezodkladne k vytýčeniu karanténneho priestoru. Čiastočné dopravné obmedzenia sa dotknú ulice K nemocnici so zachovaním príjazdu k ostatným bytovým domom. Pravidelná dezinfekcia vchodov a priestranstiev bola nariadená krízovým štábom mesta už v utorok (20. 10.)," uviedla radnica.



Radnica tiež pripravila pre obyvateľov dotknutých bytových domov manuál so zásadami dodržiavania karantény a krokmi, ako postupovať v rôznych prípadoch, napríklad i pri zhoršení zdravotného stavu osôb. "S komunikáciou zvnútra budú nápomocní najmä členovia miestnej občianskej poriadkovej služby a asistentka zdravia pre rómsku komunitu, ktorá pomáha pri kontaktovaní lekárov alebo potreby zabezpečenia liekov. V spolupráci s miestnym územným spolkom Slovenského Červeného kríža budú zamestnanci mesta zabezpečovať nákup potravín a drogérie," priblížila ďalej samospráva.



RÚVZ so sídlom v Trenčíne sa vzhľadom na dostupné možnosti snaží zorganizovať v čo najkratšom čase celoplošné testovanie komunity na ulici K nemocnici. "V lokalite boli zatiaľ potvrdené len štyri prípady ochorenia COVID-19, ale k spomínaným opatreniam bolo nutné pristúpiť najmä z dôvodu ťažkého dohľadania kontaktov nakazených," dodala radnica.