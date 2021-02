Obyvatelia Veľkého Šariša môžu využiť mestské nákupné poukážky

Veľký Šariš 9. februára (TASR) – Mestské nákupné poukážky, ktoré mesto Veľký Šariš zaviedlo v novembri minulého roka, sa podľa primátora Viliama Kalla osvedčili. Ako povedal, ide o produkt, ktorého cieľom je pomoc lokálnej ekonomike i obyvateľom.



"Pri určitých skutočnostiach dostane obyvateľ mesta nákupnú poukážku v istej hodnote. Napríklad, ak svoje dieťa dá do Základnej umeleckej školy alebo Základnej školy dostane poukážku vo výške 100 eur a môže ju použiť u lokálnych podnikateľov. Môže tak urobiť u každého podnikateľa, ktorý má s mestom uzatvorenú zmluvu, ale dajú sa použiť aj na úhradu daní a poplatkov. Týmto spôsobom sa snažíme trošku naštartovať lokálnu ekonomiku, podporovať miestnych, či už obyvateľov alebo podnikateľov," povedal pre TASR Kall s tým, že poukážku dostávajú aj seniori, ktorí majú viac ako 75 rokov.



Noví obyvatelia, ktorí prídu do mesta bývať dostanú 200 eurovú poukážku za prihlásenie sa na trvalý pobyt. "Máme tu päťčlenné rodiny, ktoré prišli a dostali poukážky v hodnote 1000 eur. V meste máme i predajňu elektra, čiže si hneď môžu zariadiť domácnosť. Koncom roka sme takto z rozpočtu mesta vyčlenili na poukážky takmer 12.000 eur. V obehu už bola minimálne polovica reálne aj použitá a zúčtovaná vo vzťahu k mestu," skonštatoval primátor.



Súkromní podnikatelia vnímajú poukážky pozitívne. "Sú radi, že konečne mesto myslí aj na nich, nie je to len o tom, že dvíhame dane, ale našli sme cestu, ako môžu určité financie skončiť u nich," dodal Kall.