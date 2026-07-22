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Obyvatelia Veľkých Kapušanov budú bez vody, pristavili cisternu
Cisterna tam zostane až do obnovenia dodávky vody.
Autor TASR
Veľké Kapušany 22. júla (TASR) - Na území celého mesta Veľké Kapušany v okrese Michalovce je v stredu od 8.00 h prerušená dodávka pitnej vody. Odstávka potrvá až do odstránenia poruchy. Informovala o tom samospráva s odvolaním sa na Východoslovenskú vodárenskú spoločnosť (VVS).
Počas odstávky bude obyvateľom k dispozícii pitná voda z cisterny, ktorú VVS pristaví pred budovou mestského úradu. Cisterna tam zostane až do obnovenia dodávky vody.
Počas odstávky bude obyvateľom k dispozícii pitná voda z cisterny, ktorú VVS pristaví pred budovou mestského úradu. Cisterna tam zostane až do obnovenia dodávky vody.