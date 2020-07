Obyvatelia Vranova nad Topľou sa obávajú o teplú vodu

Vranov nad Topľou 17. júla (TASR) – Obyvatelia Vranova nad Topľou sa obávajú prerušenia dodávky teplej vody. Otázkou aktuálnej situácie s teplom a teplou vodou, ktorých dodávateľom v meste je spoločnosť Team Energo, sa zaoberali aj poslanci mestského zastupiteľstva na svojom stredajšom (15. 7.) zasadnutí.



"Táto dodávka môže byť prerušená z dôvodu, že spoločnosť Team Energo neplatí za plyn. Avizovala nám to spoločnosť, ktorá tejto firme dodáva plyn," vysvetlil pre médiá primátor mesta Ján Ragan s tým, že problém má pretrvávať už niekoľko mesiacov. Podľa jeho ďalších slov má mať spoločnosť, ktorá tepelné hospodárstvo mesta prevzala do svojho nájmu odkúpením časti spoločnosti Bukóza Energo začiatkom roka 2019, veriteľov viac a do jej platobných procesov má vstupovať i banka.



Team Energo má podlžnosti aj voči štátu. Podľa centrálneho registra pohľadávok štátu s poslednou aktualizáciou k 11. marcu dlžil Team Energo Slovenskej inovačnej a energetickej agentúre 16.680 eur. Sociálna poisťovňa spoločnosť eviduje ako dlžníka sumy 26.971 eur.



Na mestskom zastupiteľstve vyjadrili poslanci nespokojnosť aj nad tým, že spoločnosť prevádzkujúca celú tepelnú sústavu v meste zatiaľ neplní svoj záväzok investícií do nej. Stav kotlov pritom viacerí označili za kritický. "Zatiaľ nám nepreukázali, v akom štádiu sú prípravy na tieto investície. Sú vážne pochybnosti, či naozaj chce (Team Energo, pozn. TASR) realizovať tieto investície," ozrejmil Ragan.



V rámci rozpravy na rokovaní vystúpil aj jeden zo zamestnancov spoločnosti s tým, že zamestnávateľ nevyplatil májové mzdy.



Výsledkom diskusie bolo prijatie uznesenia, aby mesto zvážilo možnosti vypovedania zmluvy so spoločnosťou. Podľa Raganových slov je platná ešte približne desať rokov. "Sme v rokovaní s príslušnými inštitúciami, Úradom pre reguláciu sieťových odvetví, ministerstvom hospodárstva, aby sme boli pripravení aj na takú situáciu, ak by bolo potrebné ukončiť tento zmluvný vzťah a následne zabezpečiť či už externou firmou, alebo vo svojej réžii, alebo iným spôsobom dodávku teplej vody a tepla pre občanov mesta," uzavrel primátor.



Spoločnosť Team Energo na otázky TASR k problému zatiaľ nereagovala.