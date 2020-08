Obyvatelia Vranova nad Topľou si budú musieť na teplú vodu počkať

Vranov nad Topľou 12. augusta (TASR) – Približne 5000 domácností vo Vranove nad Topľou, ktoré sú od konca júla bez teplej vody, si na jej dodávky bude musieť ešte niekoľko dní počkať. Aj keď mestské zastupiteľstvo v stredu jednohlasne schválilo prenájom tepelného hospodárstva pre spoločnosť Cemed, opätovné spustenie teplej vody závisí od realizácie niekoľkých právnych úkonov. Ako sa po rokovaní mestských poslancov pre médiá vyjadril konateľ Cemedu Jozef Mihalčin, problémom je najmä dohoda s dodávateľom plynu.



"Najviac práce budeme mať teraz s tým, aby sme dokázali dodávateľov energií primäť k tomu, aby podmienky, ktoré nám majú dať, zodpovedali cenám a podmienkam, ktoré sú obvyklé na trhu v blízkom okolí," povedal s tým, že okrem ceny za plyn sa bude spoločnosť v spolupráci so samosprávou snažiť s distribučnou spoločnosťou dojednať aj urýchlený prechod na iného dodávateľa. Ako doplnil, povolením od Úradu pre reguláciu sieťových odvetví už spoločnosť disponuje, právoplatnosť nadobudne po podpise zmluvy o prenájme mestského tepelného hospodárstva. Zdržaním v procese spustenia teplej vody je aj registrácia spoločnosti ako partnera verejného sektora na registrovom súde v Žiline. Podľa Mihalčina by však Vranovčania mohli mať teplú vodu do týždňa.



Ako vyplynulo z rozpravy na rokovaní a tiež zo slov primátora mesta Jána Ragana, vzhľadom na zlý technický stav systému tepelného hospodárstva doň bude musieť samospráva v najbližších týždňoch, pred začatím vykurovacej sezóny, investovať. "Mesto poskytne tieto prostriedky z rezervného fondu. Budeme to považovať za havarijný stav. Budeme vyvodzovať dôsledok voči terajšiemu dodávateľovi, objednáme znalecký posudok. Ak bude treba, aj súdne sa budeme domáhať sumy, ktorú vynaložíme za tieto opravy. Napriek tomu tieto opravy v najbližšom období zaplatí mesto," povedal. Ako doplnil, doterajší prevádzkovateľ tepelného hospodárstva v meste, spoločnosť Team Energo SK, s jednostranným vypovedaním zmluvy formou odstúpenia nesúhlasí. "My tvrdíme, že pre nás zmluva skončila. Ak si spoločnosť Team Energo SK chce nejaké vzťahy k tomuto majetku uplatňovať, nech to uplatňuje súdne, súdy budú rozhodovať o ich požiadavkách," uzavrel.



Prenájom tepelného hospodárstva pre vranovskú spoločnosť Cemed mestskí poslanci schválili ako prípad hodný osobitného zreteľa z dôvodu bezodkladného zabezpečenia dodávky tepla a teplej úžitkovej vody. Ročné nájomné predstavuje sumu 200.880 eur, trvanie nájomnej zmluvy je do 30. júna 2022, aby mal nájomca systém tepelného hospodárstva v nájme počas celej vykurovacej sezóny a v júni mohol vykonať vyúčtovanie. Súčasný stav systému tepelného hospodárstva, rovnako ako aj rozsah potrebných investícií bude posudzovať komisia menovaná primátorom mesta za účasti mestských poslancov a tiež súdneho znalca.



Dôvodom, prečo sú obyvatelia Vranova bez teplej vody, je odpojenie 26 kotolní od dodávok plynu z dôvodu problému platieb zo strany spoločnosti Team Energo SK, ktorá s mestom v minulosti uzavrela zmluvu na dodávku tepla a teplej vody.