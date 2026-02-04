< sekcia Regióny
Obyvatelia Žarnovice môžu žiadať o podporu z participatívneho rozpočtu
O víťazných projektoch rozhodne elektronické hlasovanie, pričom výsledky vyhlásia v máji.
Autor TASR
Žarnovica 4. februára (TASR) - Obyvatelia Žarnovice môžu prvýkrát aktívne rozhodovať o použití časti verejných financií, a to prostredníctvom participatívneho rozpočtu. Až do konca februára môžu podávať svoje projekty, na realizáciu ktorých pôjde tento rok z mestského rozpočtu 15.000 eur. Informovala o tom žarnovická samospráva.
Ako mesto uvádza na svojej internetovej stránke, pravidlá participatívneho rozpočtu a takisto 15.000 eur na podporu projektov schválilo mestské zastupiteľstvo ešte v novembri minulého roka. Participatívny rozpočet je podľa radnice cesta, ako môžu obyvatelia navrhovať projekty, hlasovať za ne a prispieť k zlepšeniu života v meste.
Aktuálne je vyhlásená výzva na predkladanie projektov. Po ich administratívnej kontrole a odstránení nedostatkov prebehne v apríli verejné prerokovanie projektov. O víťazných projektoch rozhodne elektronické hlasovanie, pričom výsledky vyhlásia v máji. Od začiatku júna až do konca novembra bude prebiehať ich realizácia.
Samospráva uvádza, že zámerom projektu má byť konkrétne opatrenie, ktoré bude slúžiť obyvateľom a prispeje ku skvalitneniu a zlepšeniu života v meste alebo jeho prímestskej časti. Projekt môže byť zameraný napríklad na úpravy verejného priestoru, voľnočasové aktivity zamerané na kultúrne a pohybové aktivity, záujmové a tvorivé aktivity.
Fyzická osoba alebo skupina fyzických osôb ho môže podať prostredníctvo elektronického formulára na webovej stránke zarnovica.hlasobcanov.sk. „Minimálna výška podpory pre jeden projekt je 1000 eur, maximálna výška podpory je 5000 eur a zahrňuje náklady na vlastnú realizáciu,“ uvádza mesto.
