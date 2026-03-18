Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Streda 18. marec 2026
< sekcia Regióny

Obyvatelia Žemberoviec spoločne vyčistia chodník Horšianska dolina

Na archívnej snímke Horšianska dolina, nachádzajúca sa približne 8 km od Levíc smerom na Banskú Štiavnicu. Foto: TASR - Ľudo Drmlík

Autor TASR
Žemberovce 18. marca (TASR) - Obec Žemberovce v okrese Levice organizujem spoločné čistenie náučného chodníka Horšianska dolina v katastri obce. Čistenie sa uskutoční v sobotu 28. marca a trvať by malo približne päť hodín, informoval starosta Slavomír Bárczy.

Cieľom aktivity je spoločne upratať a spriechodniť náučný chodník od konárov a spadnutých stromov v katastri Žemberoviec. Záujemcovia sa stretnú o 10.00 h pri informačnej tabuli náučného chodníka pri moste cez Sikenicu. Účastníkom stačí priniesť si vhodnú obuv a oblečenie s rukavicami, o pitný režim a občerstvenie sa postarajú organizátori.

Náučný chodník Horšianska dolina bol otvorený v roku 2023. Dlhý je 5,8 kilometra. Stredne náročná trasa s prevýšením 90 metrov má štyri zastávky s informačnými panelmi. Tie predstavujú prírodovedné, geovedné a historické podmienky a súvislosti v regióne.
