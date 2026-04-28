< sekcia Regióny
Obyvatelia Žiaru nad Hronom sa zbavili vyše 61 ton objemného odpadu
Zbieralo sa aj šatstvo, obyvatelia odovzdali 2,3 tony tohto odpadu.
Autor TASR
Žiar nad Hronom 28. apríla (TASR) - Počas tohtoročných Dní jarnej čistoty, ktoré sa v uplynulých dňoch konali v Žiari nad Hronom, sa obyvatelia mesta zbavili celkom 61,82 tony objemného odpadu. Počas akcie sa uskutočnilo celkom 99 vývozov, čo je o 18 vývozov a zároveň o 12,48 tony objemného odpadu viac ako vlani na jeseň. Informovala o tom žiarska radnica.
Žiarčania počas tradičnej akcie odovzdali aj 30,52 tony dreva, čo je o 6,5 tony viac ako na jeseň 2025. „Výrazný nárast zaznamenal aj zber elektrických zariadení, ktorých sa vyzbieralo 7,40 tony, teda o 4,72 tony viac ako počas jesenného zberu,“ konštatoval odbor odpadového hospodárstva a územného plánovania žiarskeho mestského úradu.
Počas akcie vyzbierali aj 0,180 tony farieb a lakov, 0,420 tony olejov a tukov a tiež 2,70 tony vyradených zariadení s obsahom chlóru. V kategórii vyradených elektrických zariadení iného typu vyzbierali 1,36 tony. Zbieralo sa aj šatstvo, obyvatelia odovzdali 2,3 tony tohto odpadu.
Dni jarnej čistoty, ktoré mesto organizuje s Technickými službami - Žiar nad Hronom sa uskutočnili vo viacerých lokalitách mesta. Ich jesenná verzia sa uskutoční v septembri tohto roka.
