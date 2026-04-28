Utorok 28. apríl 2026Meniny má Jarmila
Obyvatelia Žiaru nad Hronom sa zbavili vyše 61 ton objemného odpadu

Ilustračná snímka. Foto: TASR

Zbieralo sa aj šatstvo, obyvatelia odovzdali 2,3 tony tohto odpadu.

Autor TASR
Žiar nad Hronom 28. apríla (TASR) - Počas tohtoročných Dní jarnej čistoty, ktoré sa v uplynulých dňoch konali v Žiari nad Hronom, sa obyvatelia mesta zbavili celkom 61,82 tony objemného odpadu. Počas akcie sa uskutočnilo celkom 99 vývozov, čo je o 18 vývozov a zároveň o 12,48 tony objemného odpadu viac ako vlani na jeseň. Informovala o tom žiarska radnica.

Žiarčania počas tradičnej akcie odovzdali aj 30,52 tony dreva, čo je o 6,5 tony viac ako na jeseň 2025. „Výrazný nárast zaznamenal aj zber elektrických zariadení, ktorých sa vyzbieralo 7,40 tony, teda o 4,72 tony viac ako počas jesenného zberu,“ konštatoval odbor odpadového hospodárstva a územného plánovania žiarskeho mestského úradu.

Počas akcie vyzbierali aj 0,180 tony farieb a lakov, 0,420 tony olejov a tukov a tiež 2,70 tony vyradených zariadení s obsahom chlóru. V kategórii vyradených elektrických zariadení iného typu vyzbierali 1,36 tony. Zbieralo sa aj šatstvo, obyvatelia odovzdali 2,3 tony tohto odpadu.

Dni jarnej čistoty, ktoré mesto organizuje s Technickými službami - Žiar nad Hronom sa uskutočnili vo viacerých lokalitách mesta. Ich jesenná verzia sa uskutoční v septembri tohto roka.
