< sekcia Regióny
Obyvatelia Žilinského kraja si budú voliť 56 krajských poslancov
Zákon o samospráve vyšších územných celkov hovorí, že zastupiteľstvo určí počet poslancov v pomere 12.000 až 15.000 obyvateľov na jedného poslanca, pričom ŽSK má približne 683.400 obyvateľov.
Autor TASR
Žilina 6. júla (TASR) - Zastupiteľstvo Žilinského samosprávneho kraja (ŽSK) bude mať v nasledujúcom volebnom období 56 poslancov, čo je v porovnaní so súčasným stavom o jedného poslanca menej. Obyvatelia si ich budú voliť v jedenástich volebných obvodoch. Volebné obvody a počet poslancov v nich schválili na pondelkovom rokovaní zastupiteľstva krajskí poslanci.
Zákon o samospráve vyšších územných celkov hovorí, že zastupiteľstvo určí počet poslancov v pomere 12.000 až 15.000 obyvateľov na jedného poslanca, pričom ŽSK má približne 683.400 obyvateľov. Vedenie kraja predložilo pred rokovaním zastupiteľstva do jednotlivých komisií celkovo šesť variantov usporiadania volebných obvodov a počtov poslancov v nich a poslanecké grémium sa v závere júna zhodlo, aby do zastupiteľstva išiel návrh s 11 obvodmi a 56 poslancami.
Na návrh poslanca Martina Kapitulíka sa predsa len diskutovalo aj o variante na rozdelenie volebného obvodu Žilina, pričom by vznikli volebný obvod Terchovská dolina s dvomi poslancami, volebný obvod Rajecká dolina s dvomi poslancami a volebný obvod Žilina s ôsmimi poslancami. Po dvojhodinovej diskusii však nakoniec Kapitulík svoj pozmeňovací návrh pred hlasovaním stiahol.
Zníženie počtu poslancov súvisí s poklesom počtu obyvateľov o 5483 v porovnaní s rokom 2022, pričom jeden poslanecký mandát ubudne vo volebnom obvode Žilina. Jedenásť volebných obvodov bude tvorených hranicami jednotlivých okresov s výnimkou volebných obvodov Martin a Turčianske Teplice. Sedem hraničných obcí z územia doterajšieho volebného obvodu Turčianske Teplice, a to Abramová, Blažovce, Borcová, Jazernica, Moškovec, Mošovce a Ondrašová sa pričlenia do územia volebného obvodu Martin.
Najväčším volebným obvodom je okres Žilina s 12 poslancami, naopak, len jedného poslanca bude mať v krajskom zastupiteľstve okres Turčianske Teplice. Osem poslancov bude zvolených v okrese Martin, o jedného menej v okrese Čadca, šesť poslancov v okrese Liptovský Mikuláš a po päť poslancov v okresoch Námestovo a Ružomberok. Trojčlenné zastúpenie v krajskom zastupiteľstve majú okresy Bytča, Dolný Kubín, Kysucké Nové Mesto a Tvrdošín.
Zákon o samospráve vyšších územných celkov hovorí, že zastupiteľstvo určí počet poslancov v pomere 12.000 až 15.000 obyvateľov na jedného poslanca, pričom ŽSK má približne 683.400 obyvateľov. Vedenie kraja predložilo pred rokovaním zastupiteľstva do jednotlivých komisií celkovo šesť variantov usporiadania volebných obvodov a počtov poslancov v nich a poslanecké grémium sa v závere júna zhodlo, aby do zastupiteľstva išiel návrh s 11 obvodmi a 56 poslancami.
Na návrh poslanca Martina Kapitulíka sa predsa len diskutovalo aj o variante na rozdelenie volebného obvodu Žilina, pričom by vznikli volebný obvod Terchovská dolina s dvomi poslancami, volebný obvod Rajecká dolina s dvomi poslancami a volebný obvod Žilina s ôsmimi poslancami. Po dvojhodinovej diskusii však nakoniec Kapitulík svoj pozmeňovací návrh pred hlasovaním stiahol.
Zníženie počtu poslancov súvisí s poklesom počtu obyvateľov o 5483 v porovnaní s rokom 2022, pričom jeden poslanecký mandát ubudne vo volebnom obvode Žilina. Jedenásť volebných obvodov bude tvorených hranicami jednotlivých okresov s výnimkou volebných obvodov Martin a Turčianske Teplice. Sedem hraničných obcí z územia doterajšieho volebného obvodu Turčianske Teplice, a to Abramová, Blažovce, Borcová, Jazernica, Moškovec, Mošovce a Ondrašová sa pričlenia do územia volebného obvodu Martin.
Najväčším volebným obvodom je okres Žilina s 12 poslancami, naopak, len jedného poslanca bude mať v krajskom zastupiteľstve okres Turčianske Teplice. Osem poslancov bude zvolených v okrese Martin, o jedného menej v okrese Čadca, šesť poslancov v okrese Liptovský Mikuláš a po päť poslancov v okresoch Námestovo a Ružomberok. Trojčlenné zastúpenie v krajskom zastupiteľstve majú okresy Bytča, Dolný Kubín, Kysucké Nové Mesto a Tvrdošín.