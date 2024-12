Obyvatelia Žiliny vytriedia budúci rok spred domu i kuchynský olej

Žilina 14. decembra (TASR) - Obyvatelia Žiliny, ktorí budú zapojení do množstvového zberu, vytriedia budúci rok spred domu i použitý kuchynský olej. Opatrením chce radnica zvýšiť komfort Žilinčanom a motivovať ich triediť. TASR o tom informovala hovorkyňa mesta Zuzana Ondrášová.



"Domácnosti zapojené do množstvového zberu dostanú na fľaše s použitým olejom špeciálne vrecko v distribučnom centre. Jeho odovzdanie na efektívnu recykláciu si v tomto prípade nebude vyžadovať hľadanie zberného miesta. V stanovenom termíne ho stačí vyložiť pred dom, odkiaľ ho poverení pracovníci odvezú," uviedla Ondrášová.



Žilinská samospráva podľa nej predstavila tento krok ako ďalšie z opatrení, ktoré majú zvýšiť komfort obyvateľov rodinných domov zapojených do množstvového zberu. "Zmena odpadového hospodárstva začne v Žiline platiť už od 1. januára a v rámci nej budú domácnosti podobne triediť aj ďalšie komodity, ako papier, plasty, sklo, kovy spolu s kompozitnými a krabicovými obalmi, ale aj kuchynský bioodpad," priblížila.



Triedenie odpadu priamo z domova podľa radnice zvyšuje pohodlie a motiváciu občanov zapojiť sa do systému. Skúsenosti z iných samospráv ukazujú, že čím bližšie sú nádoby na odpad, tým vyššia je ochota triediť. "Nový systém vychádza zo skúseností západoeurópskych miest, kde zavedenie zberu odpadu priamo pri zdroji výrazne znížilo množstvo zmesového odpadu na skládkach," vysvetlil primátor Žiliny Peter Fiabáne.



Rodinné domy, ktoré predstavujú tretinu domácností v meste, začnú triediť papier, plasty, kovy, nápojové kartóny a olej do farebne odlíšených vriec a kuchynský odpad do špeciálnych nádob priamo od dverí domova. Novinkou bude aj spoplatnený, dobrovoľný zber záhradného odpadu, respektíve trávy, suchého lístia, znehodnotenej úrody a podobne. "Obyvatelia si od nového roka môžu prenajať 240-litrovú nádobu, ktorú bude zberová spoločnosť zvážať dvakrát mesačne od marca do októbra," doplnila hovorkyňa mesta.



Od začiatku roka Žilina podľa nej zároveň zavádza nový systém odpadového hospodárstva založený na neváženom množstvovom zbere. "Tento prístup umožní nastaviť poplatok podľa veľkosti nádoby a intervalu zvozu zmesového komunálneho odpadu. Obyvatelia si môžu vybrať frekvenciu zvozu buď jedenkrát za 14 dní alebo jedenkrát za mesiac a ovplyvniť tým výšku svojho poplatku," dodala.



Do nového systému sa môžu obyvatelia rodinných domov zaregistrovať v jednom zo šiestich distribučných centier na území mesta.