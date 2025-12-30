< sekcia Regióny
Obyvateľka Centra sociálnych služieb v Poprade oslávila storočnicu
Autor TASR
Poprad 30. decembra (TASR) - Obyvateľka Centra sociálnych služieb na Komenského ulici v Poprade Zuzana Krojerová oslávila v závere tohto roka storočnicu. Pri tejto príležitosti jej v mene mesta prišiel zablahoželať aj primátor Anton Danko. Samospráva o tom informovala na sociálnej sieti.
Oslávenkyňa sa narodila 19. decembra 1925 v Dúbrave v okrese Levoča ako najmladšia z desiatich detí. S manželom bývala v Továrenskej štvrti v Matejovciach, kde spolu vychovávali štyri deti. Od roku 1946 pracovala v Tatramate - v lisovni, kde pôsobila až do odchodu do starobného dôchodku.
„Som potešený, že naše mesto má ďalšiu storočnú obyvateľku. Ešte väčšiu radosť mám z toho, že žije práve v našom zariadení na Komenského ulici, kde sa o seniorov príkladne staráme. Pani Zuzane želám hlavne veľa zdravia, aby ju neopustil jej optimizmus, a aby sa v našom zariadení cítila vždy dobre a prežila tu ďalšie krásne roky,“ povedal primátor.
