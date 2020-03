Obyvateľom Malej Lehoty šijú rúška a nákupy nosia až do domu

Malá Lehota 16. marca (TASR) - V obci Malá Lehota v okrese Žarnovica sa rozhodla samospráva pomôcť v čase mimoriadnej situácie svojim obyvateľom možnosťou donášky nákupu do domu. Keďže dedinu, ako aj ostatné samosprávy, trápi aj nedostatok ochranných rúšok, tunajšie ženy ich už šijú z domácich zásob.



Starosta Malej Lehoty Dušan Pacalaj priblížil, že systém donášky nákupu do domu je veľmi jednoduchý. Zavedením tejto služby trikrát do týždňa chcú minimalizovať šírenie akéhokoľvek vírusu. "Mnohí naši obyvatelia pracujú v zahraničí, po návrate domov museli ostať v karanténe, no nakúpiť si potrebujú," priblížil Pacalaj s tým, že takto nemusia vychádzať ďalej ako na vlastný dvor.



Stačí ak si nákup telefonicky alebo prostredníctvom SMS objednajú v jednej z troch predajní potravín v obci. Obecný úrad sa potom postará o donášku nákupu až k ich domu, a to trikrát týždenne, v pondelok, stredu a piatok. Starosta avizuje, že službu budú poskytovať minimálne najbližších 14 dní a možno ju ponechajú aj nastálo.



Ďalší problém, ktorý sa rozhodla samospráva svojpomocne riešiť, je nedostatok ochranných rúšok. Starosta počas víkendu zverejnil na sociálnej sieti výzvu, že hľadá ľudí, ktorí by boli ochotní ich ušiť. "S nápadom prišli šikovní ľudia na obecnom úrade. Prečo by sme mali čakať na rúška, keď si ich vieme ušiť aj sami," poznamenal Pacalaj s tým, že dostatok záujemcov našiel ani nie za desať minút. V pondelok im preto rozniesli materiál, ktorý mali z domácich zásob. Po ušití chcú rúška zadarmo rozdávať najmä najviac ohrozeným skupinám obyvateľstva, a potom aj ostatným záujemcom.



Starosta hovorí, že obyvatelia sa počas mimoriadnej situácie správajú disciplinovane a rešpektujú opatrenia, ktoré majú zamedziť šíreniu nového koronavírusu. Aj z kamerových záznamov obce je podľa jeho slov jasné, že situáciu berú vážne a verejné priestranstvá v obci sú úplne vyľudnené.