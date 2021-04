Obyvateľom Sniny chýbajú cyklochodníky a klzisko

Snina 29. apríla (TASR) – Obyvatelia mesta Snina by uvítali viac možností športového vyžitia na cyklochodníkoch, chýba im aj klzisko. Vyplýva to z online prieskumu, ktorý samospráva zrealizovala v marci. Ako na internetovej stránke mesta informuje Miroslava Špitaliková z oddelenia strategického rozvoja mestského úradu, dotazník vyplnilo 480 respondentov, čím má prieskum pre samosprávu "dobrú výpovednú hodnotu". Výstavbou jedného športoviska sa zaoberali vo štvrtok aj mestskí poslanci.



Ako vyplýva zo zverejnených grafov, do dotazníka sa zapojil približne rovnaký počet žien a mužov a až 45 percent respondentov bolo vo veku do 18 rokov. Druhou najpočetnejšou skupinou (28 percent) boli obyvatelia od 31 do 50 rokov. Drvivá väčšina zapojených zároveň aktívne športuje, či už v športových kluboch, alebo rekreačne.



S možnosťami športovania v meste však nie je alebo "skôr nie je" spokojných až 50 percent respondentov, aj keď možnosť "športujem v prírode" si vybrala drvivá väčšina z nich. Sninčania tiež na športovanie radi využívajú cyklotrasy a letné kúpalisko, fitnescentrá a futbalové ihrisko. Medzi športoviskami, ktoré by chceli vidieť zrekonštruované alebo vybudované, sú okrem cyklochodníkov a ľadovej plochy aj turistické trasy, multifunkčné ihriská či workoutové cvičiská.



"Naším cieľom bolo poznať názor občanov na túto oblasť, zistiť, akú váhu má šport a pohyb vôbec v živote občanov mesta Snina a čím by malo mesto podľa verejnosti prispieť k zlepšeniu situácie v tejto oblasti," priblížila účel zrealizovaného prieskumu Špitaliková.



Zámer mesta požiadať o regionálny príspevok na projekt "Workoutové ihrisko v Topoľovej aleji" v rámci Výzvy pre región Prešovského samosprávneho kraja odobrili mestskí poslanci na svojom zasadnutí vo štvrtok. Ako vyplýva z dôvodovej správy k schválenému materiálu, celková výška oprávnených výdavkov má predstavovať sumu takmer 40.700 eur, dotačná schéma vyžaduje 50-percentné spolufinancovanie.