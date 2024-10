Obyvateľom Trnavy budú k dispozícii veľkokapacitné kontajnery

Trnava 4. októbra (TASR) - Na trnavských sídliskách a v ďalších lokalitách budú v najbližších dňoch umiestnené veľkokapacitné kontajnery na objemný odpad. Počas nadchádzajúceho víkendu budú najmä v lokalitách Linčianska a Vajslova dolina. Harmonogram rozmiestnenia veľkokapacitných kontajnerov je zverejnený na webe mesta. TASR o tom informovala hovorkyňa Trnavy Veronika Majtánová.



"Už najbližší októbrový víkend bude možné znovu odovzdať objemný odpad, starý nábytok, bicykle a rôzne domáce potreby do veľkokapacitných kontajnerov, ktoré budú umiestnené na sídliskách a v zaužívaných lokalitách," priblížila Majtánová.



Upozornila, že do veľkokapacitného kontajnera nepatria elektrozariadenia, batérie a akumulátory, farby a laky, tekutý odpad, nebezpečný odpad, pneumatiky, stavebný odpad, výkopová zemina či záhradný odpad.



Stále funkčný drobný nábytok (napríklad stolička, zrkadlo alebo vešiak), knihy, hračky a rôzne potreby do domácnosti či záhrady môžu nájsť svojho nového vlastníka prostredníctvom reuse centra Back2life na Ulici Jána Bottu. "Veci je možné odovzdať priamo v centre počas otváracích hodín. Nepotrebné oblečenie a obuv, ktoré sú čisté a stále použiteľné, je možné priniesť do enviro a reuse centra Baterkáreň na Starohájskej," podotkla.