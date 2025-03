Obyvateľom v Porube sa cez obecný rozhlas prihovára umelá inteligencia

Poruba 30. marca (TASR) - Obyvateľom Poruby v okrese Prievidza sa už niekoľko týždňov prihovára cez obecný rozhlas umelá inteligencia. Poruba je prvou obcou na Slovensku, ktorá čítanie oznamov obce prostredníctvom modernej technológie zaviedla. Informoval o tom starosta Poruby Tomáš Tóth.



„Aj keď na trhu sú už nejaké riešenia, toto je úplne nové a inovatívne riešenie, ktoré umožňuje využívať možnosť hlásenia v rozhlase, a to tak, že sa buď vygeneruje samostatný oznam, alebo ho napíšeme a umelá inteligencia vygeneruje hlas vo viacerých formátoch, ktoré odznejú v miestnom rozhlase,“ uviedol pre TASR Tóth.



Využívanie umelej inteligencie podľa neho odbremení fungovanie obecného úradu, keďže pracovníčka úradu pri štandardnom hlásení v rozhlase musela ísť do rozhlasovne, predtým si pripraviť oznam, v danom čase ho musela vyhlásiť a musela tak byť na pracovisku. „Teraz je to o niekoľko stupňov jednoduchšie, lebo oznam je vygenerovaný umelou inteligenciou a zároveň si ho vie pracovníčka naplánovať na daný čas a termín a nemusí byť fyzicky na úrade. Napríklad je to v situácii, keď sa nachádza na školení a je potrebné vyhlásiť oznam, ktorý je dôležitý alebo je platený,“ vysvetlil.



Obyvateľom sa môže obec prihovárať cez rôzne hlasy. „Máme momentálne na výber z dvoch ženských hlasov a dvoch mužských hlasov, takže to trochu striedame. Aj keď zatiaľ využívame len ženské hlasy, lebo obyvatelia sú zvyknutí na to, že keď počujú mužský hlas, hlási starosta. Tomuto sa zatiaľ vyhýbame, lebo hlásim, keď je to naozaj nevyhnutné, alebo pri novoročnom príhovore,“ priblížil starosta s tým, že vývojári aplikácie obci prisľúbili, že ju rozšíria o ďalšie funkcionality.



„Zatiaľ sme sa stretli s veľmi pozitívnymi reakciami, samozrejme, aj s negatívnymi reakciami, pretože hlavne starší obyvatelia boli zvyknutí na hlas pracovníčky. Z reakcií mám však pocit, že obyvatelia teraz počujú ten hlas zreteľnejšie, keďže je generovaný priamo do systému a neprechádza nejakou audiotechnikou,“ dodal Tóth.