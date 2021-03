Obyvateľov bardejovského sídliska Poštárka testujú na COVID-19

Bardejov 17. marca (TASR) – Mesto Bardejov po týždni opäť testuje obyvateľov sídliska Poštárka na ochorenie COVID-19. V stredu 10. marca tam zo 489 otestovaných ľudí malo pozitívny výsledok testu 26 osôb. Stredajšie testovanie sa začalo o 9.00 h a podľa hovorcu mesta Štefana Hija doteraz nezaznamenali žiadne narušenie jeho priebehu.



"K 14.00 h bolo pretestovaných 183 osôb, z toho boli traja testovaní ako pozitívni. Testovanie bude prebiehať do 20.00 h. Potom budú známe dáta a na ich základe predpokladám, že najneskôr zajtra dopoludnia sa stretne krízový štáb, ktorý prijme konečné rozhodnutie ako ďalej so sídliskom Poštárka. To znamená, či sa opatrenia, ktoré boli prijaté po minulotýždňovom testovaní, budú uplatňovať aj naďalej alebo príde k nejakému ich zmäkčeniu, alebo, naopak, budú prijaté ešte tvrdšie. To všetko sa bude diať v tesnej súčinnosti a na základe odporúčania Regionálneho úradu verejného zdravotníctva (RÚVZ) v Bardejove," uviedol pre TASR Hij.



V karanténe je aktuálne viac ako 200 obyvateľov sídliska. "Naďalej prebieha od minulého štvrtka (11. 3.) zvýšený monitoring príslušníkmi mestskej, ako aj štátnej polície. Kontrolujú sa najmä prístupové cesty na sídlisko, doklady, nosenie respirátorov, dodržiavanie karantény, ako aj to, či dotyční občania majú negatívny test na ochorenie COVID-19," vysvetlil Hij.



Na sídlisku Poštárka žije približne 1300 ľudí.