Obyvateľov Dudiniec je menej, pribúdajú však ľudia bez trvalého pobytu

Dudince 13. novembra (TASR) – Počet pôvodných obyvateľov kúpeľného mesta Dudince v Krupinskom okrese sa znižuje, pribúdajú v ňom však ľudia bez trvalého pobytu. Pre TASR to uviedol primátor Dušan Strieborný.



Pripomenul, že celkový počet obyvateľov stagnuje, a to aj napriek tomu, že v posledných dvoch až troch rokov pribudlo 42 rodinných domov. "Z toho 33 postavil developer, pribudlo nám však len približne desať obyvateľov na trvalý pobyt. Ostatní využívajú domy ako víkendové sídlo," spresnil.



Primátor zdôraznil, že k 31. decembru 2020 mali Dudince 1383 obyvateľov. K 30. septembru 2022 ich bolo 1378. Podotkol, že jedným z dôvodov je nedostatok mestských stavebných pozemkov. Ďalším dôvodom sú súčasné vysoké ceny nehnuteľností. "Z toho vyplýva veľký záujem o nájomné bývanie. Mesto má 97 nájomných bytov, podmienkou na pridelenie je aj prihlásenie sa na trvalý pobyt," informoval.



Zamestnanosť v Dudinciach je podľa slov Strieborného zameraná na kúpele a cestovný ruch. Dodal, že v týchto oblastiach pracuje väčšina ľudí, čo je približne 600 až 650 zamestnancov. "Iné možnosti sú obmedzené, v poľnohospodárstve je ich 30 až 40, priemyselné podniky nemáme," konštatoval s tým, že občania s iným vzdelaním tak dochádzajú za prácou do okolitých miest alebo z Dudiniec odchádzajú.



Primátor poznamenal, že s počtom obyvateľov v meste súvisí aj generačná obmena zamestnancov. "Pôvodní vymierajú a ich potomkovia predávajú nehnuteľnosti. Noví majitelia ich využívajú buď na víkend, alebo prenajímajú," povedal.



Z 1378 Dudinčanov je 427 seniorov nad 60 rokov. "Demografická krivka nie je optimálna. Predpokladám, že u nás žije 100 až 150 mladých ľudí, ktorí nemajú u nás trvalý pobyt, pretože žijú v podnájme," ukončil.