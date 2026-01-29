< sekcia Regióny
Obyvateľov mesta Tornaľa trápia časté odstávky pitnej vody
Situáciu s častými haváriami a odstávkami pitnej vody v Tornali by mohla vyriešiť rekonštrukcia vodovodnej siete.
Autor TASR
Tornaľa 29. januára (TASR) - Obyvateľov mesta Tornaľa trápia časté odstávky pitnej vody spôsobené haváriami na vodovodnom potrubí. Situácia pretrváva dlhodobo, len v januári bola dodávka pitnej vody v meste prerušená už päťkrát. Podľa miestnej samosprávy je dôvodom havarijný stav vodovodného potrubia. Vodári majú jeho rekonštrukciu vo svojich dlhodobých plánoch, na obnovu však chýbajú finančné prostriedky.
Dodávky pitnej vody boli v Tornali od začiatku tohto roka prerušené už päťkrát, naposledy v utorok (27. 1.). Problém s odstávkami sa opakuje pravidelne a dlhodobo, vlani bola voda v meste odstavená deväťkrát. Podľa samosprávy sú dôvodom neustále havárie súvisiace so zlým technickým stavom a vekom vodovodnej infraštruktúry.
„Poruchy sa nevyskytujú rovnomerne na celom území mesta, ale koncentrujú sa najmä v konkrétnych lokalitách s najstaršími rozvodmi, kde dochádza k poruchám častejšie. Avšak od vodární dostávame najčastejšie oznámenie, že bude odpojená voda v celom meste,“ priblížila pre TASR primátorka Tornale Erika Győrfiová.
Opakované odstávky pitnej vody spôsobujú v Tornali problémy obyvateľom mesta, ale tiež inštitúciám, podnikateľom či školám. Okrem samotných odstávok miestnych trápi aj zakalená voda, ktorá z vodovodov tečie po opravení havárie. „Po následnom zapojení musia občania púšťať desiatky litrov vody, za ktorú musia, samozrejme, zbytočne platiť, lebo je taká špinavá a hnedá, že sa nedá používať ani na pitie, varenie či umývanie. Dokonca sa boja zapnúť aj práčku, aby im nezafarbila veci,“ doplnila primátorka s tým, že samospráva pravidelne dostáva od občanov množstvo sťažností.
Prevádzkovateľom verejného vodovodu v Tornali je Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť (StVPS), podľa ktorej dochádza k poruchám na vodárenskej infraštruktúre v meste z viacerých dôvodov. „V tomto období v neposlednom rade ide aj o poveternostné podmienky, striedanie mrazu a opakované oteplenia, čo spôsobuje pohyb pôdy. To má významný podiel na poruchovosti infraštruktúry v našej prevádzke,“ vysvetlila pre TASR hovorkyňa spoločnosti Slavomíra Vogelová.
Početnosť porúch počas roka je podľa firmy rozdielna, extrémne prípady sa podľa firmy vyskytujú počas zimných mesiacov v čase výskytu silných mrazov. Problematické je tiež letné obdobie a naopak mimoriadne vysoké teploty. „StVPS havárie na infraštruktúre rieši bezodkladne ich odstránením, ako aj preventívne hľadaním skrytých únikov počas celého roka,“ dodala Vogelová.
Situáciu s častými haváriami a odstávkami pitnej vody v Tornali by mohla vyriešiť rekonštrukcia vodovodnej siete. Podľa StVPS má obnovu na starosti vlastník vodárenskej infraštruktúry, ktorým je Stredoslovenská vodárenská spoločnosť (StVS). Tá podľa stanoviska pre TASR pristupuje k obnove verejných vodovodov a verejných kanalizácií podľa vypracovaného dlhodobého plánu rozvoja a investícií. So začiatkom rekonštrukcie verejného vodovodu v Tornali v dokumente počíta v roku 2029.
„Avšak vzhľadom na to, že ide o nákladnú a rozsiahlu stavbu, je začiatok tejto realizácie otázny, keďže sa nám nepodarilo získať finančné prostriedky od prevádzkovateľa verejného vodovodu v meste Tornaľa, ktorý má v cene vodného a stočného definovanú čiastku primeraného zisku, určenú práve na obnovu majetku, ktorú však zo zákona môže vykonávať iba vlastník predmetného majetku,“ uviedla Zuzana Gerhátová z odboru komunikácie StVS.
