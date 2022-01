Obyvateľov Poltáru ubúda, vlani sa narodilo 29 detí, ľudí umrelo 102

Poltár 9. januára (TASR) – V meste Poltár sa vlani narodilo celkom 29 detí. Rovnako to bolo aj rok predtým. Podľa údajov o úmrtiach z poltárskej matriky v minulom roku zomrelo 102 obyvateľov mesta, čo je o 22 viac ako v roku 2020. Ku koncu roka 2021 tak malo mesto 5235 obyvateľov, pričom ešte pred desiatimi rokmi ich malo zhruba o 600 viac.



Keďže v tomto okresnom meste absentuje pôrodnica, takmer všetky deti sa narodili v nemocniciach v Rimavskej Sobote a v Lučenci. „Najobľúbenejším dievčenským menom, ktoré vlani rodičia dávali svojim dcéram, bola jednoznačne Sára. Toto meno dali rodičia aj prvej Poltárčanke, ktorá sa narodila v tomto roku. U chlapcov sú to tak ako po minulé roky mená Tomáš a Matej,“ informuje matrika tamojšieho mestského úradu.



V priebehu roka 2021, rovnako ako predošlý rok, sa v Poltári na trvalý pobyt prihlásilo 66 obyvateľov. Väčšina sa prisťahovala z okolitých obcí a menších miest. „Z tohto počtu osem detí, ktoré sa narodili v krajinách Európskej únie či v Anglicku, prihlásili rodičia na trvalý pobyt dodatočne,“ uvádza poltárska matrika.



Svadbu malo v meste 30 párov. „Je to nárast oproti minulému roku, v ktorom sme evidovali 22 sobášov. Z toho bolo uzavretých 20 manželstiev pred matričným úradom, sedem pred oltárom rímskokatolíckej cirkvi a tri pred evanjelickým cirkevným zborom,“ informuje matrika.



Počas roka si šesť párov vymenilo manželské sľuby pod holým nebom v parku, dva páry snúbencov sa rozhodli pre sobáš v besiedke vo vlastnej záhrade.