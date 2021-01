Obyvateľov rómskej osady v Sačurove chcú počas víkendu pretestovať

Sačurov 27. januára (TASR) – V súvislosti s výskytom ochorenia COVID-19 medzi obyvateľmi rómskej osady v obci Sačurov v okrese Vranov nad Topľou rozhodol obecný krízový štáb o opätovnom plošnom pretestovaní jej obyvateľov. Úplné uzatvorenie osady nepovažuje starosta obce Peter Barát za potrebné, keďže spomedzi jej 800 obyvateľov sa nový koronavírus potvrdil u piatich z nich, uviedol pre TASR.



"S policajným zborom sme sa dohodli, že obyvateľov osady budú kontrolovať, keď budú chcieť ísť mimo nej, rovnako ako teraz polícia kontroluje akýchkoľvek iných občanov," ozrejmil aktuálny prístup samosprávy k nariadeniam vydaným pre obec regionálnou hygieničkou. Podľa Barátových slov je nemožné nielen zabezpečiť v komunite dodržiavanie karantény, ale tiež dezinfekciu osady. Ako vysvetlil, obyvatelia osady žijú v dvoch bytových domoch zo 70. rokov 20. storočia, ktoré sa nachádzajú v "dezolátnom stave", ďalší v približne 70 chatrčiach "nalepených jedna na druhú". "Izolácia je tam doslova minimálna. Ak by boli pozitívni z jednej rodiny, to (dezinfekcia, pozn. TASR) by sa ešte dalo zariadiť, ale sú roztrúsení po celej osade. Dezinfikovať celú osadu je neuskutočniteľné," doplnil.



Na základe rozhodnutia obecného krízového štábu, ktorý zasadal v utorok 26. januára, plánujú nasledujúci víkend (30. - 31. 1.) pretestovať všetkých obyvateľov osady starších ako desať rokov.