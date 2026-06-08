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Obyvateľov Šale vystrašila žihadľovka obrovská
Jej rozmery a kontrastné sfarbenie v ľuďoch často vzbudzujú obavy.
Autor TASR
Šaľa 8. júna (TASR) - Obyvatelia Šale v poslednom období poslali na mestský úrad viaceré podnety na výskyt veľkého a nápadne sfarbeného hmyzu. Ako po ich preverení informovala radnica, ide žihadlovku obrovskú, ktorá je pre človeka neškodná.
Tento hmyz je na Slovensku zákonom chránený a zaradený do kategórie ohrozený druh s vysokou spoločenskou hodnotou. Tá je vyčíslená na 200 eur. „Jej zvýšený výskyt v posledných rokoch súvisí s klimatickou zmenou, keďže tento druh sa pôvodne vyskytoval prevažne v Stredomorí a postupne sa rozširuje aj na sever Európy. Z tohto dôvodu nie je možné jej hniezda svojvoľne odstraňovať ani do nich akokoľvek zasahovať bez súhlasu orgánov ochrany prírody,“ zdôraznil mestský úrad.
Žihadlovka obrovská patrí medzi najväčších blanokrídlovcov žijúcich v Európe a je výrazne väčšia ako sršeň. Práve jej rozmery a kontrastné sfarbenie v ľuďoch často vzbudzujú obavy. „Podľa odborníkov sa však voči človeku nespráva útočne. Dospelé jedince sa živia výhradne nektárom a peľom, takže neohrozujú ani iný hmyz, ani potraviny vystavené v exteriéri na rozdiel od ôs či sršňov. Pri zachovaní bežného odstupu nepredstavuje žiadne riziko pre dospelých ani pre deti,“ vysvetlila radnica.
Tento hmyz je na Slovensku zákonom chránený a zaradený do kategórie ohrozený druh s vysokou spoločenskou hodnotou. Tá je vyčíslená na 200 eur. „Jej zvýšený výskyt v posledných rokoch súvisí s klimatickou zmenou, keďže tento druh sa pôvodne vyskytoval prevažne v Stredomorí a postupne sa rozširuje aj na sever Európy. Z tohto dôvodu nie je možné jej hniezda svojvoľne odstraňovať ani do nich akokoľvek zasahovať bez súhlasu orgánov ochrany prírody,“ zdôraznil mestský úrad.
Žihadlovka obrovská patrí medzi najväčších blanokrídlovcov žijúcich v Európe a je výrazne väčšia ako sršeň. Práve jej rozmery a kontrastné sfarbenie v ľuďoch často vzbudzujú obavy. „Podľa odborníkov sa však voči človeku nespráva útočne. Dospelé jedince sa živia výhradne nektárom a peľom, takže neohrozujú ani iný hmyz, ani potraviny vystavené v exteriéri na rozdiel od ôs či sršňov. Pri zachovaní bežného odstupu nepredstavuje žiadne riziko pre dospelých ani pre deti,“ vysvetlila radnica.