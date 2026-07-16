< sekcia Regióny
Obyvateľov Turčianskych Teplíc bude zastupovať 11 poslancov
Spojené voľby do orgánov samosprávy obcí a do orgánov samosprávnych krajov sa budú konať v sobotu 24. októbra tohto roka.
Autor TASR
Turčianske Teplice 16. júla (TASR) - Obyvateľov kúpeľného mesta Turčianske Teplice bude vo volebnom období 2026 až 2030 zastupovať v mestskom zastupiteľstve (MsZ) menej poslancov. K ich zníženiu zo súčasných 13 na 11 pristúpila samospráva v reakcii na demografický vývoj. Po novom si ich voliči budú vyberať v jednom volebnom obvode. Zmeny na návrh radnice schválili mestskí poslanci na svojom rokovaní vo štvrtok.
Vedúci správneho a sociálneho oddelenia mestského úradu Branislav Bugár priblížil, že MsZ môže mať v nadväznosti na počet obyvateľov 11 až 13 členov, v tomto volebnom období tam pôsobí 13 poslancov. Mesto malo podľa poslednej aktuálnej štatistiky 5962 obyvateľov s trvalým pobytom.
Mestských poslancov si obyvatelia v tomto volebnom období vyberali v šiestich volebných obvodoch. Samospráva úpravou podľa Bugára reagovala i na zistenia verejného ochrancu práv Róberta Dobrovodského o rovnosti váhy hlasu, ako i avízo prokuratúry, ktorá chce po komunálnych voľbách preskúmavať jednotlivé volebné obvody v mestách a obciach.
„Snažili sme sa vypočítať všetky možné varianty, väčšina z nich nám matematicky nesedela. Súčasný stav nám matematicky rovnako nevyhovuje,“ podotkol Bugár.
Radnica preto podľa neho navrhla, aby celé mesto tvoril po novom jeden volebný obvod, v ktorom bude pracovať všetkých 11 poslancov. Pre voľby plánuje mesto zachovať i doterajšie okrsky.
Viceprimátor Dušan Vojtek predložil pozmeňujúci návrh, v ktorom chcel rozdeliť mesto na dva volebné obvody, jeho návrh však nepodporila väčšina poslancov.
MsZ zároveň schválilo, že primátor bude v budúcom volebnom období pôsobiť v meste na plný pracovný úväzok.
Spojené voľby do orgánov samosprávy obcí a do orgánov samosprávnych krajov sa budú konať v sobotu 24. októbra tohto roka.
Vedúci správneho a sociálneho oddelenia mestského úradu Branislav Bugár priblížil, že MsZ môže mať v nadväznosti na počet obyvateľov 11 až 13 členov, v tomto volebnom období tam pôsobí 13 poslancov. Mesto malo podľa poslednej aktuálnej štatistiky 5962 obyvateľov s trvalým pobytom.
Mestských poslancov si obyvatelia v tomto volebnom období vyberali v šiestich volebných obvodoch. Samospráva úpravou podľa Bugára reagovala i na zistenia verejného ochrancu práv Róberta Dobrovodského o rovnosti váhy hlasu, ako i avízo prokuratúry, ktorá chce po komunálnych voľbách preskúmavať jednotlivé volebné obvody v mestách a obciach.
„Snažili sme sa vypočítať všetky možné varianty, väčšina z nich nám matematicky nesedela. Súčasný stav nám matematicky rovnako nevyhovuje,“ podotkol Bugár.
Radnica preto podľa neho navrhla, aby celé mesto tvoril po novom jeden volebný obvod, v ktorom bude pracovať všetkých 11 poslancov. Pre voľby plánuje mesto zachovať i doterajšie okrsky.
Viceprimátor Dušan Vojtek predložil pozmeňujúci návrh, v ktorom chcel rozdeliť mesto na dva volebné obvody, jeho návrh však nepodporila väčšina poslancov.
MsZ zároveň schválilo, že primátor bude v budúcom volebnom období pôsobiť v meste na plný pracovný úväzok.
Spojené voľby do orgánov samosprávy obcí a do orgánov samosprávnych krajov sa budú konať v sobotu 24. októbra tohto roka.