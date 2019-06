Obyvateľov Záhoria i Bratislavy trápia komáre

Verejnosť, ale i starostovia žiadajú o zásah, súčasnú situáciu opisujú ako kalamitný stav.

Bratislava/Vysoká pri Morave 11. júna (TASR) - Obyvateľov obcí v povodí Moravy na Záhorí, ale i mestských častí Bratislavy trápia komáre. Verejnosť, ale i starostovia žiadajú o zásah, súčasnú situáciu opisujú ako kalamitný stav. O situácii v utorok rokovali s predstaviteľmi Bratislavského samosprávneho kraja (BSK).



"Nedá sa tu normálne žiť," opísal pre TASR situáciu vo svojej obci starosta Záhorskej Vsi Boris Šimkovič. Domnieva sa, že BSK neaplikoval v dostatočnom predstihu biologickú látku, ktorá má zamedziť liahnutiu komárov a v súčasnej situácii je možný iba chemický postrek, ktorý však kraj odmieta. "Nechali nás v probléme," myslí si o postupe samosprávneho kraja starosta najzápadnejšieho sídla na Slovensku.



Postup BSK a biologickú obranu proti premnoženiu komárov prostredníctvom látky Bti, využívajúcej kmene baktérií napádajúcej larvy komárov, kritizuje aj starosta Vysokej pri Morave a poslanec samosprávneho kraja Dušan Dvoran. Vysvetľuje, že ak prišlo k vyliatiu Moravy počas nedávnych povodňových stavov a polia zaliala voda, je spomínaný spôsob zbytočný a len plytvaním finančných prostriedkov, a v mimoriadnej situácii nie je možné odmietať chemický postrek s argumentom, že 'to treba nechať na prírodu'. "Ani pri bakteriálnej infekcii, ktorá môže ohrozovať váš život, sa zrejme nebudete spoliehať na to, že si s tým príroda nejako poradí, ale budete brať antibiotiká," skonštatoval. Upozornil aj na zdravotné riziká a choroby, ktoré prenášajú komáre. "V našej obci sa potvrdila nebezpečná choroba dirofilarióza prenášaná komármi, ktorá postihuje najmä mačky, psy a voľne žijúce dravce, no môže ťažko poškodiť aj zdravie človeka,“ vystríhal.



Na utorkovom stretnutí vyzval za starostov predsedu BSK Juraja Drobu, aby sa okamžite zasadil o riešenie krízovej situácie s komármi.



O tom, či bude postrek, diskutujú aj obyvatelia na sociálnej sieti. "To je už normálna invázia," poznamenáva jeden z diskutérov v Záhorskej Vsi. "Nie je možné, aby som musela polievať záhradu vo svetri a dlhých teplákoch," pridáva sa ďalšia diskutujúca z Vysokej pri Morave. Ďalší však oponuje. "Toto je ešte nič, iné roky v minulosti boli 'úrodnejšie', zapálili sme oheň, stáli sme v dyme, a aj tak hrýzli," napísal.



Téma komárov rezonuje aj v bratislavských mestských častiach. Starostka Devína Ľubica Kolková priznala, že evidujú zvýšené množstvo komárov, ako kalamitný stav to zatiaľ nehodnotí. "Je to prirodzený vývoj. Bolo vlhko, potom teplo. Ideálne podmienky pre vyvinutie lariev komárov," uviedla Kolková pre TASR. V Dúbravke už podali podnet na hrozbu kalamitného stavu. "Kontaktovali sme hlavné mesto, BSK i Regionálny úrad verejného zdravotníctva v Bratislave," informovala hovorkyňa mestskej časti Lucia Marcinátová. "Požiadali sme o to, aby v prípade potreby bol vykonaný dezinsekčný zásah," spresnila. Karlova Ves chce koordinovať aktivity v spolupráci so splnomocnencom hlavného mesta pre životné prostredie Andrejom Kovaríkom.