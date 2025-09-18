< sekcia Regióny
Obyvateľov Žiaru nad Hronom čaká tradičné jesenné upratovanie
Od pondelka 22. septembra do piatka 26. septembra sa v meste konajú Dni jesennej čistoty.
Autor TASR
Žiar nad Hronom 18. septembra (TASR) - Obyvateľov Žiaru nad Hronom čaká tradičné jesenné upratovanie. Od pondelka 22. septembra do piatka 26. septembra sa v meste konajú Dni jesennej čistoty, v rámci ktorých majú obyvatelia možnosť zbaviť sa hlavne objemného odpadu v blízkosti ich bydliska. Informovalo o tom oddelenie životného prostredia a územného plánovania žiarskeho mestského úradu.
Ako uviedlo, veľkokapacitné kontajnery slúžiace na zber objemného odpadu budú rozmiestnené počas pracovného týždňa podľa stanoveného harmonogramu, a to od 12.00 do 18.00 h. K veľkokapacitným kontajnerom pristavia aj zberné nádoby na bioodpad zo záhrad.
K dispozícii budú mať obyvatelia aj mobilnú zberňu na odovzdanie nebezpečného odpadu a elektroodpadu. Nachádzať sa bude pred Základnou školou na Ulici M. R. Štefánika v čase od 12.00 do 18.00 h.
Počas Dní jesennej čistoty sa môžu Žiarčania zbaviť aj textilného odpadu. Pri mobilnej zberni umiestnia dve nádoby na zber textilu, jednu určenú na zber odpadového textilu a druhú na zber znovupoužiteľného textilu. Takéto nádoby budú aj vedľa veľkokapacitných kontajnerov.
