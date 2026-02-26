Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Štvrtok 26. február 2026Meniny má Viktor
< sekcia Regióny

Obžalovali muža, ktorý mal v Partizánskom zavraždiť tehotnú ženu

.
Ilustračná snímka. Foto: TASR - Jaroslav Novák

Muž podľa polície 30. augusta minulého roku zastrelil v Partizánskom 20-ročnú tehotnú ženu, zranenia spôsobil i jej 38-ročnému priateľovi.

Autor TASR
Trenčín/Partizánske 26. februára (TASR) - V súvislosti s minuloročnou vraždou tehotnej ženy v Partizánskom podal prokurátor Krajskej prokuratúry v Trenčíne na Okresný súd Trenčín obžalobu na obvineného J. H. TASR o tom informoval hovorca Krajskej prokuratúry Trenčín Marián Sipavý.

Obžaloba sa týka obzvlášť závažného zločinu vraždy sčasti dokonaného a sčasti spáchaného v štádiu pokusu a zločinu nedovoleného ozbrojovania a obchodovania so zbraňami.

Muž podľa polície 30. augusta minulého roku zastrelil v Partizánskom 20-ročnú tehotnú ženu, zranenia spôsobil i jej 38-ročnému priateľovi.

„Obvinenému hrozí trest odňatia slobody na 20 až 25 rokov alebo trest odňatia slobody na doživotie,“ doplnil Sipavý.
.

Neprehliadnite

ZOH 2026

B. Gröhling: Najlepšia sociálna politika je pracovné miesto

VIDEO: Takto hodnotí olympiádu vedenie slovenského športu

Slafkovský sa dostal do najlepšej šestky turnaja