Obžalovaná z kauzy šikany dieťaťa v Miloslavove dostala podmienku

Ilustračná snímka. Foto: TASR

Viacerí kamaráti mali v januári 2022 napadnúť, opiť a vyzliecť vtedy 11-ročné dievča.

Autor TASR
Bratislava 14. novembra (TASR) - Obžalovaná Ela M. z kauzy šikany dieťaťa v areáli bývalého družstva v Miloslavove v okrese Senec dostala úhrnný 12-mesačný podmienečný trest odňatia slobody so skúšobnou dobou v trvaní 30 mesiacov. Mestský súd Bratislava I ju v piatok uznal za vinnú zo spáchania prečinu ublíženia na zdraví v súbehu s prečinom výtržníctva. Skutok spáchala ako mladistvá. Rozsudok nie je právoplatný.

Samosudca uložil aj probačný dohľad nad správaním obžalovanej. Má tiež zákaz požívania alkoholu a iných návykových látok a zákaz vstupu na miesto, kde bol skutok spáchaný. Musí sa tiež verejne ospravedlniť v tom čase maloletej poškodenej a absolvovať výchovný program.

„Videá preukazujú to, že vy ste sa na tom bavili,“ zdôraznil samosudca Mestského súdu Bratislava I s tým, že súčasťou incidentu boli aj ďalšie v tom čase maloleté osoby. Dôsledkom skutku je podľa neho spôsobená ťažká ujma na zdraví poškodenej.

Viacerí kamaráti mali v januári 2022 napadnúť, opiť a vyzliecť vtedy 11-ročné dievča. Incident si mali nakrútiť na telefón a zverejniť na sociálnych sieťach. Celé sa to malo odohrať v obci Miloslavov v areáli bývalého družstva.
