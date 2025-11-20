< sekcia Regióny
Obžalovaní z úkladnej vraždy Niguta si rozsudok vypočujú v novom roku
ŠTS v tejto kauze už raz rozhodol.
Autor TASR
Banská Bystrica 20. novembra (TASR) - Obžalovaní Radovan V. a Ladislav A. sa nový rozsudok v prípade úkladnej vraždy člena zločineckého gangu Róberta Niguta a pokusu úkladnej vraždy gelnického podnikateľa Mariána K. dozvedia až v novom roku. Očakávalo sa, že vo štvrtok Špecializovaný trestný súd (ŠTS), pracovisko Banská Bystrica, ukončí dokazovanie a začnú sa záverečné reči. Obhajoba Ladislava A. však trvala na osobnom výsluchu znalkyne z odboru psychológie, keďže sa so závermi jej posudku nestotožňuje.
„Bol som pripravený na prednes záverečnej reči, ale obhajoba využila svoje právo, že trvá na osobnom výsluchu znalkyne a súd jej vyhovel. Tým pádom došlo k odročeniu hlavného pojednávania. Po výsluchu znalkyne bude dokazovanie ukončené ako to už aj súd predostrel a budú záverečné reči,“ konštatoval prokurátor Bohdan Čeľovský. Hlavné pojednávanie má pokračovať koncom januára budúceho roka.
ŠTS v tejto kauze už raz rozhodol. V decembri v roku 2023 Radovana V., ktorý bol obžalovaný z objednania si oboch skutkov a Ladislava A., ktorý Niguta usmrtil, oslobodil spod obžaloby. Voči oslobodzujúcemu verdiktu podal prokurátor odvolanie. Najvyšší súd (NS) SR rozsudok zrušil a prikázal vo veci znova konať. V závere septembra sa ŠTS prípadom začal zaoberať nanovo.
„Z môjho pohľadu sa dôkazná situácia nejako výrazne nezmenila, takže z hľadiska právnej kvalifikácie daných skutkov nemám dôvod meniť svoje predošlé závery,“ reagoval Čeľovský.
Radovan V. je na slobode, svoju vinu popiera. „Nikdy som tieto skutky nespáchal,“ vyhlásil ešte pred dvomi rokmi. Prokurátor pre neho vtedy navrhoval nepodmienečný trest odňatia slobody vo výmere 25 rokov.
Ladislav A., ktorý si odpykáva 25-ročný trest za iné zločiny, takisto tvrdil, že zo skutku, tak ako ho popisovala obžaloba, je nevinný. Priznal, že Niguta pripravil o život, ale vraj išlo o zabitie v sebaobrane. Prokurátor mu navrhoval doživotie.
„NS konštatoval, že právna úvaha ŠTS týkajúca sa nutnej obrany Ladislava A. bola nesprávna a nespĺňa to v žiadnom prípade náležitosti nutnej obrany,“ zdôraznil Čeľovský.
Oba vzájomne súvisiace skutky sa stali v roku 2013. Z vraždy Niguta boli pôvodne obvinené štyri osoby, medzi nimi aj František D. mladší a Juraj B., ktorí sa však rozhodli spolupracovať s orgánmi činnými v trestnom konaní.
Polícia po Nigutovi pátrala dlhých deväť rokov aj v spolupráci s Interpolom. Patril medzi vysokopostavených a údajne aj najnebezpečnejších členov východoslovenského zločineckého gangu Róberta Okoličányho. V neprítomnosti bol odsúdený na doživotie. Práve on neúspešne strieľal v lokalite Jahodná neďaleko Košíc na podnikateľa Mariána K. Kostrové pozostatky Niguta vykopali v lete v roku 2022 pri obci Dolný Chotár v okrese Galanta. Identitu obete potvrdila analýza DNA.
