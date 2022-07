Obžalovaný Ján B. vinu popiera, tvrdí, že nemal úmysel nikoho poškodiť

Banská Bystrica 25. júla (TASR) – Čítaním zápisníc svedkov z prípravného konania pokračovalo v pondelok na Špecializovanom trestnom súde (ŠTS), pracovisko Banská Bystrica, hlavné pojednávanie s právnikom a inžinierom Jánom B. Prokurátor Úradu špeciálnej prokuratúry ho viní z trestného činu podvodu. Od takmer 5000 klientov mal podľa obžaloby v minulosti vylákať finančné prostriedky za viac ako 8,5 milióna eur pod zámienkou investovania a následného zhodnotenia.



Obžalovaný vinu popiera, ako aj to, že by chcel niekoho úmyselne poškodiť. Ako v pondelok uviedol, staré policajné výsluchy sú tendenčné a nekompetentné. Čítali sa zápisnice jeho spolupracovníkov. V prípade jedného svedka uviedol, že práve on pripravoval nové produkty, mal účasť na chode spoločnosti a z prečítanej výpovede je zrejmé, že sa "bojí sám o seba a možného stíhania".



"Najmenej do roku 2004 na Slovensku obvinený ako podpredseda predstavenstva spoločnosti E. B. prostredníctvom zamestnancov a obchodných zástupcov vylákal od takmer 5000 klientov finančné prostriedky vo výške viac ako 257 miliónov slovenských korún (v prepočte viac ako 8,5 milióna eur)," konštatovala v decembri 2021 v súvislosti s podaním obžaloby na Jána B. na ŠTS hovorkyňa Generálnej prokuratúry SR Jana Tökölyová.



Proces má pokračovať aj v utorok (26. 7.) čítaním zápisníc svedkov, je ich niekoľko desiatok.