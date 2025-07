Juraj C. bol ochotný za streľbu na premiéra odsedieť si 12 rokov

Banská Bystrica 8. júla (TASR) - Obžalovaný Juraj C., ktorý vlani 15. mája v Handlovej vážne postrelil predsedu vlády Roberta Fica (Smer-SD), sa pôvodne chcel vyhnúť procesu a uzavrieť dohodu o vine a treste. Podmienkou bolo, že za svoj skutok dostane trest odňatia slobody maximálne vo výmere 12 rokov. Konštatovala to počas súdneho procesu, ktorý sa s atentátnikom začal v utorok na Špecializovanom trestnom súde (ŠTS), pracovisko Banská Bystrica, prokurátorka Katarína Habčáková.



„Kontaktoval ma jeho obhajca, ktorý mi oznámil, že na základe pokynu klienta mi dáva podnet na začatie konania o dohode o vine a treste s podmienkou, že obvinený je ochotný prijať trest len vo výmere 12 rokov. Trestný zákon neumožňuje trest v takejto výmere, je obžalovaný pre obzvlášť závažný zločin teroristického útoku spáchaný na chránenej osobe. Za to zákon ukladá doživotie. Hoci sú tam isté zmierňovacie ustanovenia, najnižšia hranica stále zostáva 20 rokov,“ vysvetlila Habčáková.



Ako pripomenula, Juraj C. najskôr čelil obvineniu z obzvlášť závažného zločinu úkladnej vraždy spáchaného v štádiu pokusu. V júli 2024 došlo k zmene právnej kvalifikácie na obzvlášť závažný zločin teroristického útoku a v tomto zmysle na základe dôkaznej situácie podala obžalobu na Juraja C. Na právnej kvalifikácii trvá.



Obhajca Namir Alyasry pred senátom zdôraznil, že skutok sa stal, klient sa k streľbe priznal a jeho postavenie pred súd je dôvodné. Nemožno však súhlasiť s právnou kvalifikáciou, a teda terorizmom. Podľa obhajcu nie každý útok na verejného činiteľa je hneď terorizmus.



Juraja C. ku skutku viedol hnev voči predsedovi vlády. Rozhodol sa poškodiť jeho zdravie, aby už nebol schopný vykonávať funkciu premiéra. Zámerne strieľal smerom dolu, do nôh, nechcel ho zabiť. Pred senátom ŠTS v utorok odmietol vypovedať.



Podľa jeho obhajcu klient na hlavnom pojednávaní odmietol vypovedať, pretože všetko podstatné už povedal v procesnom postavení obvineného. Na otázku, akú právnu kvalifikáciu navrhuje on, reagoval slovami: „Mám ju premyslenú, ale vyjadrím sa k nej v záverečnej reči.“