Obžalovaný Juraj C. sa premiérovi ešte neospravedlnil

Banská Bystrica 9. júla (TASR) - Atentátnik Juraj C., ktorý vlani 15. mája v Handlovej strieľal na premiéra Roberta Fica (Smer-SD), pri rozhodovaní o väzbe tvrdil, že ľutuje svoje konanie. Je vraj pripravený ospravedlniť sa poškodenému aj osobne, ak na to bude mať možnosť a ak nie, určite sa mu ospravedlní písomne. Ako však poukázal právny zástupca a premiérov poradca David Lindtner, k ospravedlneniu zatiaľ neprišlo.



„Nemáme žiadnu písomnosť od neho, kde by sa ospravedlňoval. Neviem o žiadnom liste,“ konštatoval Lindtner. Vedomosť o tom, že by sa predsedovi vlády osobne či písomne Juraj C. ospravedlnil, nemá ani obhajca obžalovaného Namir Alyasry. Slová ľútosti či ospravedlnenie zatiaľ nezazneli ani na Špecializovanom trestnom súde (ŠTS), pracovisko Banská Bystrica, kde v stredu druhým dňom pokračoval súdny proces.



Lindtner má na duševný stav obžalovaného špecifický, súkromný názor a s niektorými závermi znalcov tak úplne nesúhlasí. Správanie obžalovaného si podľa neho vyhodnotí súd aj na základe verbálnej a neverbálnej komunikácie.



„Mám za to, že aj pričinením médií má obžalovaný pocit akéhosi hrdinu, čo je veľmi nebezpečné. Takto by sme nemali pristupovať k osobám podozrivým zo závažnej trestnej činnosti. Vytvárať u nich akúsi predstavu, že to, čoho sa mali podľa obžaloby dopustiť, je niečo, čo je spoločensky akceptovateľné, dokonca vítané. Pre mňa je trošku šokujúce, ako sa obžalovaný stavia k celému tomuto procesu, pretože ide o útok na najväčšiu hodnotu, ktorou je život,“ zdôraznil Lindtner.



Dôchodcu Juraja C. ku skutku viedol hnev voči poškodenému Ficovi, čo zopakoval aj v stredu. „Voči premiérovi som nikdy nepociťoval nenávisť, hnev áno, najmä vtedy, keď kultúrnu obec nazval duchovnými bezdomovcami,“ povedal.



Pri výsluchu v prípravnom konaní tvrdil, že nesúhlasil s politikou súčasnej vlády, považoval ju za judášsku voči EÚ a okrem iného chcel, aby bola poskytnutá vojenská pomoc Ukrajine. Rozhodol sa poškodiť zdravie Fica, aby už nebol schopný vykonávať funkciu premiéra. Vybral si na to výjazdové zasadnutie vlády v Handlovej. V momente, keď Fico zamieril medzi sympatizantov, vytiahol zbraň, ktorú mal v legálnej držbe, a päťkrát vystrelil. Ako obžalovaný tvrdí, zámerne strieľal smerom dolu, nechcel ho zabiť. Čelí obžalobe pre obzvlášť závažný zločin teroristického útoku spáchaný na chránenej osobe a hrozí mu doživotie.