Obžalovaných v kauze výbuchu v bani v Handlovej uznal súd za vinných

Prievidza 5. februára (TASR) - Obžalovaných v kauze tragického výbuchu v bani v Handlovej z augusta 2009, ktorý si vyžiadal životy 20 ľudí, uznal v stredu Okresný súd (OS) Prievidza opätovne za vinných. Uložil im niekoľkoročné tresty odňatia slobody a zákaz činnosti. Oproti pôvodnému rozsudku z roku 2020 samosudca uložil obžalovaným tresty pod dolnou hranicou trestnej sadzby. Rozsudok nie je právoplatný, obhajcovia sa odvolali, prokurátor sa vyjadrí v zákonnej lehote.



Samosudca odsúdil Ladislava H. na trest odňatia slobody na dva roky a šesť mesiacov, Jozefa T. na tri roky a Dalibora R. na tri roky a šesť mesiacov, všetkým uložil i niekoľkoročný zákaz činnosti v ich odboroch, navrhol ich zaradiť do ústavu na výkon trestu s minimálnym stupňom stráženia. V odôvodnení svojho rozsudku skonštatoval, že sa opieral o vykonané dokazovanie, odborné vyjadrenia, znalecké posudky a vyjadrenia svedkov, všetci traja obžalovaní sa podľa neho dopustili prečinu všeobecného ohrozenia. Podľa súdu nie je možné skonštatovať, že obžalovaní spôsobili požiar a výbuch, na nešťastí mala podiel ich nedbanlivosť. V prípade uloženia trestov pod dolnou hranicou trestnej sadzby samosudca podľa vyjadrenia prihliadol na právny názor Krajského súdu (KS) Trenčín, pričom zohľadnil neprimerane dlhé konanie, na ktorom nemajú podiel obžalovaní.



Obhajca dvoch obžalovaných Peter Filip podotkol, že svoj názor na rozsudok vyjadril tým, že podal odvolanie. "Vo veci rozhodol sudca miestne a vecne príslušného súdu. To negatívne napíšem do odvolania. Pokiaľ sa neoboznámim s písomným vyhotovením, bližšie sa vyjadrovať nebudem. Z toho, čo som si vypočul, sú dôvodom na rozhodnutie skutočnosti, ktoré neboli predmetom dokazovania, skutočnosti, ktoré sú domnienky," tvrdí Filip. Jeho klienti do dnešného dňa podľa neho tvrdia, že sú nevinní, preto bol aj návrh, aby boli spod obžaloby oslobodení.



"Pokiaľ ide o výrok o vine a dnes uložených trestov, považujem rozhodnutie súdu za zákonné a dôvodné. Ponechal som si zákonnú lehotu na prípadné podanie odvolania. V intenciách ostatného rozhodnutia odvolacieho súdu v prípade ukladania trestov považujem tieto tresty za zákonné," skonštatoval prokurátor Ronald Kutiš. Plne sa stotožnil s odôvodnením samosudcu. "Dôkazy, najmä znalecký posudok vedecko-výskumného uhoľného ústavu Ostrava a výsluchy konkrétnych svedkov sú dostatočným dôkazom na rozhodnutie o vine obžalovaných," doplnil Kutiš.



OS v Prievidzi sa kauzou tragického výbuchu zaoberal po tretí raz. Krajský súd v Trenčíne o tom rozhodol v marci 2023 na neverejnom zasadnutí. Rozsudok OS z februára 2020 zrušil v celom rozsahu a vrátil mu vec s tým, aby ju v potrebnom rozsahu znovu prerokoval a rozhodol. Okrem iného navrhol, že ak súd obžalovaných uzná opäť za vinných, mal by zvážiť mimoriadne zníženie trestov. Obhajoba vinu obžalovaných naďalej odmieta.



Samosudca OS v Prievidzi uznal vo februári 2020 troch obžalovaných za vinných z prečinu všeobecného ohrozenia. Ladislavovi H., Jozefovi T. a Daliborovi R. uložil niekoľkoročné tresty odňatia slobody, ako i zákaz činnosti v ich odboroch. Kauzou sa zaoberal po tom, ako odvolací súd v marci 2017 zrušil jeho pôvodný rozsudok z mája 2015.



Výbuch, ku ktorému došlo 10. augusta 2009 v podzemí bane v Handlovej, si vyžiadal životy deviatich baníkov a 11 banských záchranárov. Udalosť je najväčším banským nešťastím v novodobej histórii Slovenska.